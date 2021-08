Abschied der Klubikone : Warum der FC Barcelona Messi nicht halten kann

Spanien ist geschockt. „Ein Adios ohne Größe“ kommentierte die katalanische Tageszeitung La Vanguardia die Trennung von Leo Messi vom FC Barcelona. „Unglaublich“ war die schlichte Zeile der ebenfalls in Barcelona herausgegebenen El Periódico. Mundo Deportivo schrieb von einer „Bombe – Messi geht“ und Mundo Deportivo titelte: „Drama“. Gemeinsam mit Messi sind nicht nur seine Mitspieler, sondern auch Spaniens Radioreporter zur Höchstform aufgelaufen.

So auch Lluis Flaquer, von dessen Reportagen der Sender Cadenaser nun eine Collage zusammengestellt hat. „Von welchem Planeten kommst du, du Floh aus dem Kosmos?“, fragte der Reporter in einer Übertragung. „Wie zur Hölle soll ich der Welt erzählen, was du hier gerade gemacht hast?“, rätselte er ein andermal, und: „Magischer Slalom durch vier Gegenspieler, mit einer subtilen Berührung mit dem rechten Fuß tippt er den Ball ins Netz, Tor eines Außerirdischen. Tor des verdammten Chefs. Tor von Messi im Bernabeu!“ Die Hörer sollen jetzt im Netz abstimmen, welche Reportage ihnen am besten gefällt.