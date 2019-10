Gewalt gegen Schiedsrichter : Warum der DFB jetzt aktiv werden muss

Der Fall des am Wochenende auf einem hessischen Fußballplatz offenbar bewusstlos geschlagenen 22 Jahre alten Schiedsrichters hat Schlagzeilen im ganzen Land gemacht. Körperlich gehe es seinem Sohn den Umständen entsprechend gut, auch wenn er noch starke Schmerzen habe, teilte der Vater des Unparteiischen mit. Wie es jedoch seelisch in ihm nach dem Angriff aussehe, sei eine andere Geschichte. Dann wurde der Vater des attackierten Schiedsrichters grundsätzlich. Er umriss in einem einzigen Satz die beklagenswerten Zustände, die im deutschen Fußball nun schon seit Jahren von der C-Klasse bis zur Bundesliga gegenüber Unparteiischen herrschen: „Der Schiedsrichter muss wieder eine Respektsperson sein.“

Aber das sind Schiedsrichter weder für Fußballschläger aus den untersten Klasse noch für viele Fußballmillionäre in der Eliteliga, die sich in jedem Spiel nach Entscheidungen, die ihnen nicht gefallen, aggressiv vor Schiedsrichtern aufbauen. Da muss man sich nicht wundern, welche Haltung sie damit verbreiten. In anderen Sportarten wie Handball oder Hockey sind solche alltäglichen Rüpeleien gegenüber Schiedsrichtern keineswegs verbreitet, von Handgreiflichkeiten wie zuletzt etwa von Ribéry ganz zu schweigen. Auch im englischen Fußball herrscht ein erkennbar respektvolleres Verhältnis gegenüber Schiedsrichtern. Es ist also kein Naturgesetz, dass sich Fußballer wie Halbstarke gebärden. Wohl aber, dass schlechte Vorbilder noch schlimmere Nachahmer finden.

Unfähigkeit der Verbände

Der in Videobildern festgehaltene Faustschlag aus der deutschen Fußballprovinz ist auch eine Folge dieses Verhaltens. Er hat Wirkung weit über die elfte hessische Liga hinterlassen. In drastischer Weise machte er sichtbar, warum am vergangenen Wochenende Schiedsrichter in Berlin in den Ausstand getreten sind. Rund 1600 Spiele fielen aus. Die Unparteiischen der Hauptstadt hatten in erster Linie wegen der zunehmenden Gewalt gestreikt, der sie weitgehend schutzlos ausgesetzt sind. Aber auch wegen der Unfähigkeit der Verbände, entschieden und erfolgreich gegen die seit Jahren zunehmende Verrohung und die daraus resultierende Gewalt auf den Plätzen vorzugehen. Auch die saarländischen Schiedsrichter hatten deswegen schon gestreikt. Es handelt sich um ein bundesweites Fußballproblem.

Vom DFB und seinem neuen Präsidenten Keller hat man dazu bisher nur allgemeine Äußerungen gehört – oder gar nichts. Dort steht man auf dem Standpunkt, bei der wachsenden Zahl von Gewalttaten handele es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Was so klingt, als ob man im Fußball allein dagegen nichts tun könne. Das aber ist bestenfalls die halbe Wahrheit.

Die Schiedsrichter sind das Abtauchen der Fußballfunktionäre in für sie brenzligen Situationen gewohnt. In Berlin hatten die Unparteiischen ihrem Verband zunächst vorgeschlagen, mit einem gemeinsam ausgerufenen Streik ein starkes Zeichen zu setzen. Aber der Berliner Verband wollte davon nichts wissen. Der Schiedsrichterausschuss legte dann ohne Unterstützung von oben seine Pfeifen beiseite. Aufgeschreckt vom Streik sollen nun auf dem Verbandstag im kommenden Monat erste Teile eines Sofortpakets verabschiedet werden.

Ein bisher bloß als Empfehlung gedachter Antrag, dass Heimvereine bei jedem Männerspiel einen Ordner stellen, soll nun verpflichtend werden. Das ist ein Signal, mehr aber nicht. Ein echter Anfang wird daraus erst, wenn der DFB und seine Landesverbände ihre Verantwortung akzeptieren für das, was auf dem Platz geschieht. Und die Gewaltausbrüche im Spiel nicht allein auf die Probleme der Gesellschaft zurückführen.