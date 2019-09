Bedrohung und Gewalt : Warum Chemnitz ein Problem mit rechten Hooligans hat

Sie recken den rechten Arm in Richtung Himmel. Sie stehen in Reih’ und Glied. Sie stimmen gemeinsam Parolen an. Sie machen aus ihrer Gesinnung keinen Hehl. Ein Teil der gewaltbereiten Fanszene des Chemnitzer FC besteht aus Neonazis. Sie haben Unterstützer und Sympathisanten. Zusammen bestimmen sie das öffentliche Bild eines Vereins, der sportlich am Rande der Bedeutungslosigkeit und wirtschaftlich vor einem Totalschaden steht.

Die dunkle Geschichte der Chemnitzer Fußball-Fanszene ist durchzogen von Anfeindungen, Einschüchterungen und Gewalt. Angriffe auf Andersdenkende und Übergriffe auf Schwächere waren und sind keine Seltenheit. Auch heute noch kommt es immer wieder zu diskriminierenden Äußerungen und rassistisch, frauenfeindlich oder homophob motivierten Aktionen. Die wenigen kritischen Stimmen, die es gibt, werden ignoriert und unter Androhung oder Anwendung körperlicher Gewalt unterdrückt. Und dieser Teil des Chemnitzer Anhangs ist eng verwoben mit der politisch rechten Szene.