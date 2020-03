Spitzenspiel gegen Stuttgart : Arminia kurz vor der Reifeprüfung

Bielefeld reist als souveräner Zweitliga-Tabellenführer zum Spitzenspiel nach Stuttgart. Dass der Traum vom Bundesliga-Aufstieg in Ostwestfalen lebt, liegt auch an der starken zweiten Garde der Arminia.

Auf die Frage, ob er Bedenken habe, den 21 Jahre alten Saisonaufsteiger Fabian Kunze, der vergangenen Sommer vom Regionalligaklub SV Rödinghausen zu Arminia Bielefeld kam, auch an diesem Montag im Zweitligaspitzenspiel beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Liga und bei Sky) einzusetzen, antwortete Trainer Uwe Neuhaus: „Wieso? Ist das ein besonderes Spiel?“ Eine typische Antwort für den 60 Jahre alten Fußballlehrer, der sich so gut wie nie aus seiner inneren Ruhe bringen lässt, jedes Spiel gleich wichtig nimmt und auf markige Parolen gern verzichtet. Der gebürtige Bielefelder Kunze hat sich im defensiven Mittelfeld zum ersten Stellvertreter des Österreichers Manuel Prietl hochgearbeitet, der vor zwei Wochen beim 1:0-Heimsieg des Tabellenführers über Hannover 96 eine Mittelhandfraktur erlitt und beim nächsten 1:0-Heimerfolg über den SV Wehen Wiesbaden von Kunze unaufgeregt und nahezu fehlerfrei vertreten wurde.

Mag sein, dass Prietl trotz Manschette an diesem Montag im Duell mit dem sechs Punkte hinter dem DSC Arminia plazierten Aufstiegsfavoriten VfB noch nicht wieder seinen Part als emsiger Auf- und Abräumer spielen kann. Neuhaus schläft deshalb nicht unruhiger. Er hat ja Kunze oder auf Linksaußen Cebio Soukou, der zuletzt den Platz des zehnmaligen Torschützen Andreas Voglsammer einnahm, dem beim 0:0 in Aue Ende Januar der Mittelfuß brach. Der Oberbayer galt neben Fabian Klos, mit sechzehn Treffern bester Torschützen der zweiten Liga, als unersetzlich. Wäre Klos, was allerdings ein Bielefelder Albtraum wäre, einmal für längere Zeit unpässlich, könnte an seiner Stelle womöglich Sven Schipplock, der frühere Stuttgarter Mittelstürmer, auflaufen, der am vergangenen Sonntag seinen ersten verheißungsvollen Kurzeinsatz nach einer sechzehnmonatigen Verletzungspause zur Werbung in eigener Sache genutzt hat.

Neuhaus hat auch die Profis im Schatten der Stammmannschaft so sorgsam aufgebaut, dass diese Spieler parat stehen. „Ich weiß, dass wir gute Leute hintendran haben“, sagt der Trainer, den großer Fleiß, eine immense Beharrlichkeit und die Gelassenheit auch in schwierigen Situationen auszeichnen. „Es ist die Kunst“, hebt der aus Hattingen stammende frühere Bundesligaprofi der SG Wattenscheid 09 hervor, „genau zu dem Zeitpunkt, an dem man gebraucht wird, da zu sein. Man muss immer auf den Zeitpunkt warten, an dem die Chance kommt, damit man sie dann auch festhalten kann.“ Es geht Uwe Neuhaus vor allem um die Charakterfrage und den auch zu schlechteren Zeiten hochgehaltenen Glauben an die eigene Stärke.

„Der Glaube kann schon einiges bewirken“

Mit diesen Ingredienzien hat der Trainer, der zuvor Rot-Weiß Essen, Union Berlin und Dynamo Dresden in die zweite Liga hievte und beim Hauptstadtklub und den Sachsen über mehrere Jahre Mannschaften mit Profil formte, selbst Karriere gemacht. Erst im Alter von 30 Jahren erlebte der Spieler Neuhaus seine Bundesliga-Premiere, der er weitere 101 Einsätze als Wattenscheider Abwehrorganisator folgen ließ. Neuhaus ist der Blick fürs große Ganze angeboren. Der Mann weiß aus seiner Zeit als Assistenztrainer bei Borussia Dortmund und erster Helfer von Frontmännern wie Michael Skibbe, Bernd Krauss, Udo Lattek und Matthias Sammer, dass die Entwicklung von Spielern wie Trainern Zeit braucht. Deshalb wirkt der in sich ruhende Cheftrainer nicht so ungeduldig oder überambitioniert wie mancher Kollege.

In Bielefeld ist er seinem Traum von einem Bundesliga-Comeback auf der Bank eines aufstrebenden Klubs so nah wie noch nie gekommen. Die Arminia ist in den elf Jahren seit dem vorerst letzten von sieben Bundesliga-Abstiegen so gut wie nie unterwegs, führt die Tabelle vor dem Gipfeltreffen in Stuttgart mit sechs Punkten vor dem Hamburger SV und dem VfB an. Sie hat die meisten Tore (49) geschossen und die wenigsten Gegentreffer (23) hinnehmen müssen bei nur zwei Niederlagen. Eine davon gegen Stuttgart, als der VfB nach Klos’ Platzverweis eine halbstündige Überzahl in letzter Minute zum 1:0-Sieg nutzte. Diese Niederlage schüttelten die Spieler des größten ostwestfälischen Klubs so schnell ab wie andere Widrigkeiten. „Ich glaube“, sagt Neuhaus, „dass uns die wenigsten zugetraut hätten, wie die Saison bisher für uns gelaufen ist. Wir sind von den Einzelspielern sicherlich nicht die am stärksten besetzte Mannschaft. Aber der Erfolg und der Glaube daran kann schon einiges bewirken.“

Bielefelds dynamischer Aufschwung

Der DSC Arminia Bielefeld tritt als geschlossene Einheit mit oft dominanten Ballbesitzfußball auf, zu dem auch offensive Pressingelemente gehören, wie sie Neuhaus’ Vorgänger Jeff Saibene praktizieren ließ. „Beides kombiniert ist eigentlich eine ganz gute Mischung“, sagt Neuhaus. Mit seinem Bielefelder Einstand, einem 2:1-Sieg bei Holstein Kiel im Dezember 2018, begann ein stetiger, dynamischer Aufschwung, der bis heute anhält.

Der vom „Bündnis Ostwestfalen“, einem Zusammenschluss führender Unternehmen aus der Region, vor zwei Jahren von einer Schuldenlast in Höhe von knapp dreißig Millionen Euro befreite Klub sieht längst nicht mehr nur Land in Sicht, sondern fasst nun, bereit zum achten Aufstieg, die Bundesliga ins Visier. Neuhaus, der seinen Vertrag mit der Arminia bis 2022 verlängert hat, führt eine reife und jugendlich bewegte Mannschaft mit Klos, Voglsammer, Torwart Ortega, den Innenverteidigern Nilsson und Pieper sowie Spielmacher Hartel an der Spitze, deren Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche groß sind. „Eine Reifeprüfung ist, die ganze Saison konstant erledigen zu können“, sagt Neuhaus. Von diesem Weg ist die Arminia nicht abgewichen. Die Perspektive ist erstklassig. Daran herrscht bei den zur Grundskepsis neigenden Ostwestfalen kein Zweifel mehr.