„Walking Football“ bringt eingerostete Körper wieder in Schwung. Laufen und Grätschen sind verboten. Am Wichtigsten sind punktgenaue Pässe – und der Spaß am verletzungsfreien Spiel.

Wen soll er bloß anspielen? Norbert Misskampf lässt seinen Blick über das Spielfeld fliegen, dann breitet er hilflos die Arme aus und ruft: „Hier steht keiner!“ Die Minuten rinnen von der Uhr, Misskampfs Team liegt aussichtslos zurück. Später wird er sagen: „So schlecht wie heute haben wir lange nicht gespielt.“ Sechs Tore haben die Gehfußballer des SC Opel Rüsselsheim am Ende des Spiels erzielt. Und 18 hinnehmen müssen.

Das Ergebnis spielt beim „Walking Football“ aber nur eine Nebenrolle. Viel wichtiger sind der Spaß und die Gesundheit. „Walking Football“, zu Deutsch Gehfußball, ist gedacht für Menschen, die sich wegen ihres Alters nicht mehr in Sprintduellen an der Außenlinie aufreiben wollen oder können. Und die das Risiko, sich zu verletzen, möglichst klein halten möchten.

„Von der Couch zurückgekehrt“

Die zwölf Männer, die sich auf dem Kunstrasenplatz des SC Opel Rüsselsheim feixend begrüßen, heißen Michael, Heinz, Jürgen oder Andreas; im Schnitt sind sie etwas über 60 Jahre alt. Fast alle von ihnen haben jahrzehntelang Fußball gespielt, nach den herkömmlichen Regeln. Bis ihre Körper das nicht mehr zuließen.

Nun tragen sie gelbe Trikots und schwarze Hosen und stehen im Halbkreis vor Volker Rothenstein, der Dehnübungen vormacht. Aufwärmen vor dem Privatspiel gegen die SG Oberhöchststadt aus Kronberg. Über dem Sportgelände dröhnen Flugzeuge, irgendwo tschilpt ein Vogel. „Peter, geht das?“, fragt Rothenstein im Grätschschritt, „mit der Sohle auf den Boden?“ „Wenn’s sein muss“, raunt Peter dem Kameraden neben ihm zu.

„Walking Football“ wird beim SC Opel Rüsselsheim seit Anfang 2020 gespielt. Vorstandmitglied Jürgen Gelis hatte durch den Kooperationspartner Borussia Dortmund von der Sportart erfahren, die 2011 in England entstanden war und dort zum Volkssport geworden ist. Inzwischen hat der Verein rund 25 aktive Mitglieder. „Viele haben jahrelang kein Fußball mehr gespielt und sind von der Couch zurückgekehrt“, erzählt der 61-jährige Gelis.

Laufen – ob mit oder ohne Ball – ist beim „Walking Football“ verboten. Ein Fuß muss stets den Boden berühren. Auch intensiver Körperkontakt und Grätschen ist nicht erlaubt; der Ball darf nicht höher als ein Meter gespielt werden. Bei Verstößen gibt es Freistoß für den Gegner, Pfiffe sind keine Seltenheit. Torhüter und Abseits gibt es nicht.

Gespielt wird meist mit sechs gegen sechs über vier mal zehn oder 15 Minuten. Die Tore sind mit drei Metern so breit wie beim Handball, aber nur ein Meter hoch; das Spielfeld ist in der Regel kaum größer als der Strafraum eines Großfeldes. Für offizielle Spiele gibt der DFB ein Mindestalter von 55 Jahren vor.

Kurz vor dem Anpfiff stehen die Männer des SC Opel Rüsselsheim im Kreis. Taktikbesprechung. „Burghard hat einen Magnet im Bauch, an dem prallt alles ab“, setzt einer lachend auf die ein-Mann-Verteidigung. Aber schon nach wenigen Sekunden liegt der Ball im eigenen Tor.

„Immer in Bewegung“

Norbert Misskampf ist mit 68 Jahren der älteste Spieler beim SC Opel. Mit neun fing er mit dem Fußballspielen an; später brach er sich das Sprunggelenk und riss sich beide Menisken. Vor vier Jahren reichte es auch für die Alten Herren nicht mehr. Dann las er in der Lokalzeitung von der neuen Abteilung in Rüsselsheim.

„Ich gehe auch walken, aber das ist sehr monoton“, sagt Misskampf. „Walking Football“ ermögliche schöne Spielzüge, und natürlich wolle man gewinnen. „Aber es ist kein krankhafter Ehrgeiz, sondern einfach ein riesiger Spaß.“ Im Spiel komme es besonders auf punktgenaue Pässe an. Der Versuchung zu widerstehen, missratene Zuspiele zu erlaufen, sei nicht leicht. Trotzdem komme er im Training oft ins Schwitzen, erzählt Misskampf, „man ist immer in Bewegung.“

Am Spielfeldrand beobachtet Werner Abraham das Geschehen. Er ist Mitglied des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport im Hessischen Fußballverband (HFV); sein Heimatverein FC Germania Leeheim war im November 2018 der erste Klub in Hessen, der Gehfußball einführte. Seitdem fährt Abraham durch das gesamte Bundesland und wirbt in Vereinen für den Sport: „Egal, wo ich bisher war – die wollten gar nicht mehr aufhören.“

„Unwahrscheinlich schön“

Inzwischen betreiben 40 hessische Vereine „Walking Football“, auch Eintracht Frankfurt gehört dazu. Die Teams von Bundesligaklubs wie Bayer Leverkusen, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt nehmen an internationalen Turnieren teil. Abraham hält es für denkbar, dass es irgendwann auch in Hessen einen Ligabetrieb geben wird. Dass ältere Menschen durch Gehfußball wieder kicken können, findet er „unwahrscheinlich schön“.

Wie groß der Ehrgeiz dabei ist, zeigt die Traineransprache beim SC Opel nach dem ersten Spielviertel: Moniert wird das Positionsspiel und der fehlende Druck auf den Gegner. „Die spielen One-Touch-Fußball, da kommen wir nicht hinterher“, zollt Jürgen Gelis den Kronbergern Respekt.

In Oberhöchststadt wird seit einem Jahr Gehfußball gespielt. Gangolf Hirt kickte lange in einer regulären Mannschaft, dann stellte er fest: „Bis ich mich einmal gedreht habe, sind die anderen schon viermal um mich herumgelaufen.“ Im Fernsehen sah er einen Beitrag über „Walking Football“. Prompt gründete er eine eigene Mannschaft. Nützt der Sport auch seiner Gesundheit? Der 68-Jährige beschreibt es so: „Mein Hund läuft mir jetzt nicht mehr davon, wenn ich mit ihm über die Hügel im Taunus spaziere.“