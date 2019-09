Wahl der ECA : Deutscher Machtkampf im Herzen des Fußballs

In der Bundesliga treffen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen erst am kommenden Wochenende aufeinander, allerdings gibt es am Dienstag eine Art Vorspiel zu dem sportlichen Duell der beiden deutschen Champions-League-Teilnehmer. Auf der Bühne der Sportpolitik bewerben sich Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des BVB, und Fernando Carro, sein Kollege vom rheinischen Werksklub, um einen Sitz im Vorstand der European Club Association (ECA) – nur ein Deutscher wird gewählt werden. Es ist ein Duell um Macht und Einfluss auf die Zukunft des Fußballs. Zwar spielt die ECA im Bewusstsein der Öffentlichkeit allenfalls eine Nebenrolle, aber auf der Hinterbühne hat sich die Organisation zu einem Machtzentrum entwickelt, dessen Entscheidungen den Fußball-Alltag der kommenden Jahre stärker prägen werden als der europäische Kontinentalverband Uefa und die global agierende Fifa. „Ich würde auf jeden Fall bestätigen, dass die ECA ein immer größeres Gewicht bekommt, weil die Klubs erkannt haben, dass sie eine Stimme als Gegenpol zur Uefa brauchen“, sagt Alexander Jobst, der als Marketingchef bei Schalke 04 zur Generalversammlung am 9. und 10. September reist.

Die Entscheidungen, die die ECA dort vorbereitet, werden die Champions League verändern, und womöglich werden auch die nationalen Ligen von 2024 an kaum wiederzuerkennen sein. Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass der Führungszirkel der ECA Pläne für eine neue Champions League entwickelt hat, an der die 24 größten globalen Fußballmarken ohne Qualifikation in ihren Heimatligen gesetzt sein sollen. Aus noch mehr Spielen, am besten an den Wochenenden, sollen noch höhere TV-Einnahmen generiert werden. Die Empörung war groß. „Es ist gut jetzt. Wir sind an der Grenze. Ich weiß nicht, was da für Mächte im Hintergrund wirken“, sagte Alexander Rosen, der Direktor Profifußball bei der TSG Hoffenheim, im Frühjahr. Exakt diese „Mächte im Hintergrund“ versammeln sich in der ECA, die 2008 gegründet wurde und seither kontinuierlich an Einfluss gewinnt.