Vor Duell mit FC Bayern : Dahin sind all die schönen Schalker Träume

Fatalismus liegt in den Worten von Jochen Schneider, wenn er in diesen Tagen in die Zukunft blickt. Ziele, Chancen oder Tabellenplätze seien derzeit „gar nicht das Thema“, sagt der Sportvorstand des in einer trüben Winterstimmung feststeckenden FC Schalke 04. Eigentlich sollte an diesem Dienstag, im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und in der ARD sowie bei Sky), ein großes Fest in der Arena stattfinden. Doch die Schalker Probleme und Sorgen haben sich zu einem Allgemeinzustand aufgetürmt, der als akute Notlage beschrieben werden kann. Sie stellen sich dieser Herausforderung zwar mit dem kühnen Vorsatz, gewinnen zu wollen, aber mit der Attitüde eines chancenlosen Drittliga-Vereins. „Die Rollen sind klar verteilt“, sagt Trainer David Wagner, aber „das Schöne am Fußball ist, dass du nie zu 100 Prozent weißt, wie ein Spiel ausgeht“. Da könne so ein Heimspiel schon „ein bisschen spannend“ werden.

Das klingt, als wären sie zufrieden, wenn die Sache nicht früh in Langeweile ausartet. Dabei wurde auf Schalke vor wenigen Wochen noch heimlich groß geträumt. Nur drei Punkte betrug der Rückstand auf die Bayern Ende Januar, Optimisten liebäugelten mit einer Rückrunde auf Augenhöhe. Nach einer Serie von sechs Bundesliga-Spielen ohne Sieg mit 1:14 Toren sind sie nun eher froh, dass der Vorsprung vor den Abstiegsrängen so groß ist. Von der Erfolgsmannschaft der ersten Saisonhälfte wird nicht mehr viel übrig sein, wenn die Startelf verlesen wird. Rund um das 0:3 von Köln am Samstag haben sich Omar Mascarell, der strategische Kopf, der Abwehrchef Ozan Kabak und der wichtigste Offensivspieler Suat Serdar verletzt – alle drei fallen aus, Mascarell sogar bis zum Sommer.

Nübel ist schwer mitgenommen

Und der Torwartärger nimmt auch kein Ende. Alexander Nübel ist schwer mitgenommen, weil seit Wochen heftig über seinen für den Sommer geplanten Wechsel zum FC Bayern gestritten wird. Er wirkt verunsichert, macht Fehler, zuletzt in Köln brüllte der Schalker Block: „Nübel raus!“ Wagner ließ offen, ob er nun Ersatzmann Markus Schubert aufstellen wird, erst müsse er ein Gespräch mit den Torhütern führen. Aber ein Torwarttausch ist wahrscheinlich. Oder ist auch Schubert belastet von den Unruhen im Torwartteam? Beim 0:5 in München im Januar deuteten mehrere Unsicherheiten des Ersatzmannes darauf hin, dass die Debatte den designierten Nachfolger Nübels ganz schön mitnimmt. In jedem Fall erlebt der Revierklub Wochen, in denen Wagners Fähigkeiten als Krisendiplomat gefragt sind. Als Aufbauhelfer und kluger Moderator einer Situation, in der möglicherweise alte Konfliktherde wieder aufbrechen.

Es lässt sich schwer absehen, ob Wagner diese Rolle ähnlich gut beherrscht wie den Job als Erneuerer, den er im vorigen Sommer so hervorragend begonnen hat, als er einen an Selbstzweifeln leidenden und von Konflikten durchsetzten Kader in eine leidenschaftlich zusammenhaltende Erfolgsmannschaft veränderte. Wagners Wirken war die entscheidende Kraft bei der Befreiung aus der bleiernen Vorsaison. „Ja, das ist einfach so“, sagt Sascha Riehter, der Koordinator der Lizenzspielerabteilung, „ein Trainer ist hier mit die wichtigste Personalie.“ Aber wie kommt Wagner mit dieser Krise zurecht? Die Situation sei „schwierig, keine Frage“, sagt Riehter, die jüngsten Misserfolge, die Verletzungen und die ganze Unruhe würden „Einfluss auf Leistung, Automatismen, Spiele Punkte, Tore, Gegentore“ nehmen. Das sei „die Ausgangssituation, die alles andere als angenehm ist, die es gilt, anzunehmen.“

Wie wirkungsvoll die internen Maßnahmen sind, gehört zu den spannenden Fragen der kommenden Schalker Wochen. Wird es Wagner gelingen, im Gespräch mit den Torhütern nicht nur eine Entscheidung zu erläutern, sondern das Selbstvertrauen der beiden zu stärken und ein konstruktives Miteinander abzusichern? Findet er einen Weg, den sensiblen Amine Harit, der in der Vorrunde so viele Spiele mit seinen individuellen Fähigkeiten entschieden hat, trotz der allgemeinen Stimmungslage wieder zum Unterschiedspieler zu machen? Kann er die Selbstzweifel, die in den schwierigen Momenten automatisch kommen, effizient bekämpfen?

Die Situation führt Wagner auf unbekanntes Terrain. Zwar hat er schon verschiedene Misserfolgsphasen als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund und bei Huddersfield Town erlebt; eine echte Befreiung aus einer Krisensituation, in der er zuvor mit einem Team hineingeriet, ist ihm allerdings noch nicht gelungen. Es sind Tage, in denen die Liga einen spannenden und eben noch nicht seit Jahren vertrauten Trainer ein bisschen besser kennenlernen wird. Und über allem schwebt auch noch die Möglichkeit weiterer Fanproteste wie am Wochenende. Am Montagabend sollte dazu ein Treffen zwischen Vereinsvertretern, der Polizei und den Schiedsrichtern stattfinden.