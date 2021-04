Von Villas-Boas bis Hütter : Die teuersten Trainer der Welt

Aktualisiert am

Borussia Mönchengladbach kassiert fünf Millionen Euro Ablösesumme für Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund und muss seinerseits 7,5 Millionen an Eintracht Frankfurt überweisen, um sich die Dienste von Adi Hütter sichern zu können.

Bayern München muss für Wunschtrainer Julian Nagelsmann womöglich noch sehr viel tiefer in die gar nicht mehr so prall gefüllten Taschen greifen. Bundesligarivale RB Leipzig soll bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen aufrufen. So teuer war ein Fußball-Coach noch nie. Den Weltrekord hält bislang Andre Villas-Boas, für den 2011 der FC Chelsea 15 Millionen Euro zahlte. Doch seine Zeit als teuerster Trainer dürfte er bald los sein. Seinen Nimbus hat er längst verloren.

Die Rangliste der teuersten Trainer

1. Andre Villas-Boas, 15 Millionen Euro, 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea

Das Geld für den damals 33-Jährigen, der in Anlehnung an seinen großen portugiesischen Landsmann Jose Mourinho „Mini-Mou“ genannt wurde, war nicht gut angelegt: Villas-Boas wurde nach nur acht Monaten entlassen. Danach tingelte er über Tottenham Hotspur und Zenit St. Petersburg bis nach Shanghai. Zuletzt trainierte Villas-Boas Olympique Marseille, ehe er im Februar 2021 auch dort freigestellt wurde.

2. Brendan Rodgers, 10,5 Millionen Euro, 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City

Der Nordire Rodgers gewann mit Celtic zweimal das schottische Triple und stellte mit 63 Spielen ohne Niederlage einen britischen Rekord auf, ehe er im Februar 2019 aus seinem Vertrag ausstieg. In seiner ersten ganzen Saison in England führte er die „Füchse“ auf Rang fünf, aktuell ist Leicester sogar Dritter und Rodgers hat bis Sommer 2025 verlängert.

3. Ruben Amorim, 10 Millionen Euro, 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon

Der frühere portugiesische Nationalspieler legte eine Trainerkarriere im Eiltempo hin. Im Dezember 2019 rückte er in Braga zum Chefcoach auf, im Januar 2020 gewann er den Ligapokal und im März war er weg. Möglich machte den Wechsel nach Lissabon eine Ausstiegsklausel. Sporting zahlte nur für Stürmer Bas Dost mehr (2016 11,7 Mio. an Wolfsburg) als für den Trainer. Amorim gewann mit dem Hauptstadtklub abermals den Ligacup und steht aktuell vor der Meisterschaft, sein Vertrag wurde im März bis Sommer 2024 verlängert.

4. Jose Mourinho, 8 Millionen Euro, 2010 von Inter Mailand zu Real Madrid

Der „Special One“ führte Inter mit dem Champions-League-Triumph über Bayern München (2:0) zum ersten Triple der Vereinshistorie. Real machte ihn zum bestbezahlten Trainer der Welt, aber nicht glücklich. Mourinho lieferte sich denkwürdige Schlachten mit dem FC Barcelona unter Pep Guardiola, gewann 2011 den Pokal und 2012 die Meisterschaft. Doch der Traum von „La Decima“, dem zehnten Titel in der Champions League, wurde 2014 erst ein Jahr nach seinem Abschied wahr.

5. Adi Hütter, 7,5 Millionen Euro, 2021 von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach

Was über Wochen nur hartnäckige Gerüchte waren, bestätigte Max Eberl Mitte April. „Alles korrekt“, sagte der Gladbacher Sportdirektor über die Ablöse, die Hütter zum teuersten Bundesliga-Trainer machte. Der Österreicher führte Frankfurt in seiner ersten Saison 2019 ins Halbfinale der Europa League und steht mit der Eintracht vor der erstmaligen Qualifikation für die Champions League.