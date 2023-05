Was für ein unglaubliches Saisonfinale! In Wiesbaden bejubeln die Fans schon den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Doch Osnabrück schießt im anderen Spiel noch zwei Tore in der Nachspielzeit.

Nico Schäfer wanderte am Rande der Auswechselbank unentwegt hin und her, genau wie sein Augen zwischen Handy und Rasen der Wiesbadener Fußball-Arena hin und her flackerten. So angespannt wie der Geschäftsführer des SV Wehen Wiesbaden waren viele an den entscheidenden Drittligaschauplätzen am Samstagnachmittag am letzten Spieltag.

Nervenstärke war gefragt und Nerven wurden gezeigt auf dem schmalen Grat zwischen Aufstiegstraum und Saisonabschlussfrust. Am Ende hatte Wehen Wiesbaden zunächst scheinbar das beste Ende im Herzschlagfinale. Als der Schlusspfiff ertönte beim mit 1:0 gewonnenen Heimspiel, gerieten die 8100 Zuschauer in der hessischen Landeshauptstadt in Verzückung – und stürmten den Rasen, um die Spieler zu feiern.

Doch Schäfer bahnte sich kurz darauf, das Handy in der Hand, mit erstarrtem Gesicht einen Weg durch die jubelnde Menge in die Kabine: Der VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund II hatte sich durch zwei Tore in der Nachspielzeit tatsächlich noch an den Hessen vorbeigeschoben – Relegation statt direkter Aufstieg ist angesagt für den SVWW.

Herzschlagfinale um den Aufstieg

Tagessieger und künftiger Zweitligaklub nach einem irrwitzigen Saisonfinale sind die Osnabrücker. Die Niedersachsen gewannen durch die Treffer von Simakala (90.+4 Minute) und Wulff (90.+6) 2:1 – und hielten die punktgleichen Wehener mit der um ein Treffer besseren Torverhältnis auf Abstand. Und schickten sie damit in die Zusatzschicht Relegation gegen den Zweitliga-Drittletzten.

Die dritte Liga hatte am Samstagnachmittag ein Herzschlagfinale der besonderen Art bereitgehalten. Gleich vier Mannschaften wetteiferten am letzten Spieltag – neben den als künftigen Zweitligaklub feststehenden Elversbergern (der SC Freiburg II ist nicht aufstiegsberechtigt) – noch um die Aufstiegsplätze für den ersehnten Sprung in die Zweitklassigkeit: Osnbarück, Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden.

Ein Meilenstein für jeden Klub, wenn man allein bedenkt, dass sich die TV-Einnahmen nahezu verzehnfachen. Ein direkter Aufstiegsplatz als Jackpot, der Relegationsplatz als Trostpreis sowie zwei Nieten standen auf dem Spiel für das Quartett, das sich einen viele wendungsreiche Wochen langen Schlagabtausch um die begehrten Ränge geliefert hatte. Zwei aus vier – klingt simpel, war es aber bis tief in die Nachspielzeit nicht.

Alle vier Kontrahenten spielten daheim, alle vier gegen Teams, für die es um nichts mehr ging, alle vier vermochten ihre Tagesaufgabe meistern. Lange Zeit lagen die Osnabrücker an der ausverkauften Bremer Brücke 0:1 hinten – was die Wiesbadener zum Platzsturm veranlasste und Saarbrücken sich auf dem Relegationsplatz wähnen ließ. Doch das späte Osnabrücker Glück veränderte nochmal alles: Saarbrückener und Dresdner, die vor dem letzten Spieltag punktgleich in Lauerstellung waren, gingen leer aus. Arbeit und Schweiß von 38 Spieltagen hatten sich denkbar knapp nicht ausgezahlt.

Die Dresdner hatten die möglichen besten Karten im Aufstiegsrennen am vorletzten Spieltag gegen die schlechtesten eingetauscht. Völlig überraschend ging das Team von Trainer Markus Anfang bei Absteiger SV Meppen 1:4 unter – ein Resultat mit letztlich zerstörerischer Wirkung auf die Chancen am letzten Spieltag. Und so herrschte am Samstag in der Dresdner Arena Trauerstimmung. Daran änderte auch der 2:1-Sieg über den VfL Oldenburg nichts.

„Ich glaube bis zur letzten Minute an den Aufstieg“, sagte der Saarbrücker Stürmer Kasim Rabihic, der mit einem erzielten Treffer gegen Viktoria Köln tatkräftig mithalf. Letztlich vergeblich. Auch der saarländische Traditionsverein ging leer aus und muss nach dem Abstieg 2006 weiter auf die Zweitliga-Rückkehr warten. Der FCS vermochte zwar früh Druck auf die Konkurrenz auszuüben – Gaus traf schon in der ersten Minute zur Führung. Doch war der 2:1-Sieg letztlich wertlos, weil die Osnabrücker ihre Pole-Position im Aufstiegsrennen auf denkbar knappste Art und Weise verteidigten und ein emotional hochtouriges Partywochenende lostraten.