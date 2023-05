Hört man sich dieser Tage um im Umfeld des VfB Stuttgart, hört man immer wieder diesen einen Satz: Der „Glaube“ sei zurück beim abermals abstiegsbedrohten Fußballbundesligaklub. Der Glaube daran, dass es mit dem Klassenverbleib doch noch etwas werden könnte, und vor allem der Glaube daran, dass das aufgrund der eigenen Qualitäten möglich ist.

Das schien in dieser Spielzeit bei Weitem nicht immer so, doch die Rückkehr des Glaubens in Stuttgart kommt genau zur richtigen Zeit. An diesem Mittwoch (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) winkt für den Verein gegen Eintracht Frankfurt der Einzug in das Finale des DFB-Pokals, am Samstag steht mit der Bundesligapartie gegen den Tabellenletzten Hertha BSC ein womöglich wegweisendes Duell im Saisonendspurt an.

Hört man sich dieser Tage jetzt nicht nur um in Sachen VfB, sondern schaut auch auf die Tatsachen, fällt schnell auf, dass der Umschwung in Stuttgart eng mit einem Ereignis zu tun hat, und das ist die Verpflichtung des neuen Trainers Sebastian Hoeneß. Der ruhige, eher introvertierte Fußballlehrer brachte seine Mannschaft Anfang April nach nur zwei Tagen im Amt im Pokal-Viertelfinale in die Spur, dann folgten zwei Siege und zwei Remis in der Liga, nun blickt der VfB auf eine Woche, die laut Hoeneß „enorme Chancen“ birgt.

VfB-Spieler loben Trainer Hoeneß

Was neben diesen offensichtlichen Tatsachen aber auch zu sehen war in den vergangenen Tagen und Wochen mit dem 40 Jahre alten Hoeneß, Sohn des früheren Hertha-BSC-Managers und VfB-Stuttgart-Profis Dieter und Neffe des früheren (und derzeitigen?) FC-Bayern-Patriarchen Uli, ist, dass das nicht unbedingt damit zu tun hat, dass der VfB unter Hoeneß plötzlich durch die Bank besser spielte. Sondern schlicht erfolgreicher.

Woran das liegen könnte, wurde zuletzt insbesondere dann deutlich, wenn die Stuttgarter Spieler über ihren Trainer sprachen. Dann konnte man hören, dass Hoeneß selbst ein guter Zuhörer sei, der wissen wolle, was seine Spieler beschäftigt. Dass Hoeneß einer sei, der viel mit seinen Spielern spreche, sie motiviere. Dass Hoeneß einer sei, der ihren Glauben an die eigenen Qualitäten fördere, auch weil er im Training genau beobachte, schaue, wo jeder Einzelne noch mehr für das Ganze einbringen kann.

Der Stuttgarter Erfolg der vergangenen Wochen hat auch damit zu tun, dass Profis wie Enzo Millot, Silas oder Tanguy Coulibaly, die gerade in der ersten Saisonhälfte überhaupt nicht in Tritt zu kommen schienen, unter Hoeneß wieder Spielfreude versprühen, den berühmten einen Schritt mehr machen in der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung, Pässe präziser spielen, im Abschluss abgeklärter sind. Faktoren, die in engen Spielen den Unterschied machen können zwischen Sieg oder Niederlage. Der VfB, so scheint es, hat zur richtigen Zeit den richtigen Trainer gefunden. Einen, der genau hinsieht. Und genau zuhört.