„Wir haben keine Typen mehr.“ Da fällt wieder dieser Satz, mit dem Fußball-Nationalspieler von heute verlässlich konfrontiert werden. Im ZDF, am Sonntag zu nachtschlafener Zeit (23.45 Uhr), zwischen dem Länderspiel am Freitag in Polen und vor dem am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und bei RTL) gegen Kolumbien. Kimmich und Kollegen werden das Pauschalurteil in der Terra-X-History-Dokumentation gelassen zur Kenntnis nehmen.

Schließlich geht es dort um „Uns Uwe“ Seeler, in der kollektiven Erinnerung für immer in einer eigenen Liga, von allen gemocht. Ein Weltklassespieler, der trotz Heldenstatus nie abhob. Das alles ist hinreichend bekannt, spätestens seit den wehmütigen Nachrufen auf „Uns Uwe“ im Juli des vergangenen Jahres. Zeitlos bleibt die Seeler-Seligkeit, sobald sich Mitspieler und Zeitzeugen seiner erinnern.

Selbst Gunter Gebauer, alles andere als ein unkritischer Sport-Soziologe, gerät ins Schwelgen, wenn es um Seeler geht, der noch auf Trümmergrundstücken gebolzt hat; mit selbstgebastelten Gegenständen, so Seeler als Kronzeuge, die eher „Ostereiern als Bällen“ glichen. Dieses Kind der Nachkriegszeit hat sein eigenes Wirtschaftswunder mit aufgekrempelten Ärmeln und nie versiegendem Optimismus geschafft. Am Ende der Karriereleiter kürte ihn seine Heimatstadt Hamburg zum Ehrenbürger: Das Arbeiterkind Uwe Seeler in einer Reihe mit Otto von Bismarck, Johannes Brahms und Helmut Schmidt.

Herrera war „völlig entsetzt“

18 Jahre für den Hamburger SV am Ball, 16 Jahre im Dress der Nationalelf sind die Eckdaten einer Laufbahn, der etwas bürgerlich-solides anhaftete, eine Redlichkeit, die Schlagzeilen machte, als der Mittelstürmer die Millionenofferte aus Italien, den Wechsel gen Inter Mailand ausschlug.

Olli Dittrich, sein populärer und zugleich sensibler Fan, erinnert sich an die Schilderung Seelers, wie sich die Schlussszene der Vertragsverhandlung mit Inter-Trainer Helenio Herrera in der Hamburger Nobelherberge „Atlantic“ abgespielt hat: „Ich habe gar nicht so einen dicken Arm, dass ich den Koffer Geld tragen kann“, begründete Seeler seinen Verzicht auf den Wechsel in den Süden. Herrera sei „völlig entsetzt“ gewesen. Bestimmt hat der begehrte Kicker verschmitzt gegrinst, wie immer, wenn er von früher erzählte.

Bei den Gesprächen des Dokumentarfilmers Uli Weidenbach mit Seeler in den Jahren 2006 und 2016 begegnet der Zuschauer einer Legende in Bestform. Einem, der mit sich im Reinen ist – ,,glücklich und zufrieden, mehr kann man nicht sein“. Er bewahrt sich durchgängig sein sonniges Wesen, nur die Zeit der Präsidentschaft seines HSV passt nicht in das Bild des patenten Seelers, dem alles gelingt.

Als Funktionär war er eine Fehlbesetzung, ebenso überfordert wie unglücklich. Die drei Jahre an der Spitze des Hamburger Traditionsklubs tut Dittrich in der Rückschau als „Episode“ ab. In die Einschätzung geht eine ordentliche Portion Verehrung ein, die alle eint, sobald die Sprache auf „Uns Uwe“ kommt.

Wenn es darum geht, was den Mannschaftskameraden von einst auszeichnete, landet Günter Schiefelbein einen Volltreffer: „Er glänzte ohne Krone“. 1966 etwa nach dem WM-Endspiel im Wembley-Stadion, als der Kapitän als guter Verlierer voranging, einer, der einen dritten Platz wie seinerzeit in Mexiko zu würdigen wusste und nicht immer Erster sein konnte, aber alles versuchte, um Erster zu werden.

Eine Kämpferfigur, „einer, der vorlebte, wie man Fußball spielen und kämpfen muss“ (Wolfgang Overath). Franz-Josef „Bubi“ Hönig aus der HSV-Mannschaft von 1967 bis 1974 adelt Seeler als „Energiespender“, Sir Bobby Charlton aus Englands Weltmeisterelf nennt Seeler im Gedenken an dessen sagenhaften Kopfballtreffer in der Hitze von Leon „ein kleines Wunder für seine Größe“ und setzt noch einen drauf: „Er war mutig wie ein Löwe.“

Alles hat seine Zeit. Der Film von Weidenbach, der selbst mal in der damals drittklassigen Oberliga für TuS Mayen kickte, veranschaulicht die Einmaligkeit des deutschen Jahrhundertspielers Uwe Seeler. Nichts Neues auf dem Planeten Fußball, einem Typus zum Gernhaben. Mit Seeler als Hauptdarsteller ist Weidenbach auf der sicheren Seite und Seeler mit Weidenbach. Gebauers zentrale These: „Wir konnten uns auf ihn verlassen, er war immer da, er wird es richten. Das Gefühl gibt es heutzutage nicht mehr.“

So viel Gefühligkeit hätte Seeler aus tiefstem Herzen widersprochen, so, wie er unverdrossen an den Wiederaufstieg seines HSV glaubte, denn Aufgeben war für einen wie ihn nie eine Option, Pessimismus wider seine Natur.

Der Film endet nicht chronologisch mit den Bildern der offiziellen Trauerfeier im Volksparkstadion für „Uns Uwe“, sondern mit dem Seeler, der mit einer Hand über den Bronzeguss seines überdimensionalen Fußes neben der Arena streicht. Dort hat er einst sein Abschiedsspiel bestritten und will flugs noch was loswerden: „Ihr werdet es ja nicht glauben, aber da drin gibt’s ein Geheimfach, hier hab ich mein Geld versteckt.“ So entlässt uns Uwe Seeler schmunzelnd in die Nacht.