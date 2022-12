Französischer Traditionsklub : Amerikanischer Investor kauft Olympique Lyon

In den Nullerjahren war Lyon Serienmeister in Frankreich, brachte etliche Stars heraus. Heute sind vor allem die Frauen erfolgreich. Nun wurde der Verein von einem US-Investor übernommen.

Die amerikanische Investmentfirma Eagle Football Holding hat den siebenmaligen französischen Fußball-Meister Olympique Lyon übernommen. Der Erstligaverein gab den Deal, der einen Wert von mehr als 800 Millionen Euro umfassen soll, am Montag nach sechsmonatigen Verhandlungen bekannt. „Heute beginnt eine neue Geschichte“, wurde der 57 Jahre alte Firmenboss John Textor in einer Mitteilung zitiert.

Unternehmer Textor erweiterte mit dem Kauf sein internationales Portfolio, zu dem auch der englische Premier-League-Klub Crystal Palace, Botafogo aus Brasilien und der belgische Klub RWD Molenbeek gehören.

Lyon hatte von 2002 bis 2008 siebenmal in Folge den Titel in Frankreich gewonnen, zuletzt aber den Anschluss an das zum Emirat Qatar gehörende Paris St. Germain verloren und sich mehrere Saisons hintereinander nicht mehr für die Champions League qualifizieren können. Die Frauen von OL haben dagegen in 15 der letzten 16 Spielzeiten die Meisterschaft geholt.

Lyon ist darüber hinaus für seine exzellente Jugendarbeit bekannt. Weltfußballer Karim Benzema, der die WM in Qatar aufgrund einer Verletzunng verpasste und seine Karriere in der Nationalmannschaft daraufhin beendete, entstammt dem Klub.