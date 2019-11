Mutig auch nach dem Abpfiff : Torwart Gikiewicz hält Fußball-Chaoten auf

Aktualisiert am

Union-Torwart Rafal Gikiewicz hält nach dem Berliner Derby mit Sturmhauben Vermummte vor dem Platzsturm zurück. Unterdessen kündigt der DFB Ermittlungen wegen des Pyro-Skandals an.

Auch bei seinem Auftritt nach dem Abpfiff des skandalösen Berliner Stadt-Derbys, das der 1. FC Union am Samstagabend mit 1:0 gegen Hertha BSC gewann, blieb Rafal Gikiewicz klarer Sieger. Als vermummte Fans von Union versuchten, auf den Rasen zu stürmen und Richtung Hertha-Anhang zu gelangen, stellte sich der Torwart des Aufsteigers in erster Reihe wütend entgegen.

Der Pole, der zu den ehrgeizigsten und meinungsstärksten Union-Profis gehört, schrie die Chaoten an. Zusammen mit Keven Schlotterbeck und Christopher Lenz bildete Gikiewicz eine Abwehrkette, schubste die mit Kapuzen und Sturmhauben Vermummten mit entschlossenem Blick und viel Mut zurück.

„Es ist unsere Pflicht, dass wir die eigenen Fans vor Dummheiten bewahren“, sagte Siegtorschütze Sebastian Polter über die Aktion des Torwarts. Gikiewicz kam im Sommer 2018 vom SC Freiburg zu den Eisernen und eroberte sich den Stammplatz. Und er war in der Vorsaison der Erste, der offen vom Aufstieg in die Bundesliga sprach.

Der 32-Jährige weicht auch kritischen Situationen und Kritik nie aus. Für sein Einschreiten gegen die Platzstürmer bekam er Beifall von den Union-Fans, die sich mit „Gikiewicz, Gikiewicz“-Sprechchören von den Chaoten distanzieren. „Vielleicht hat er ja nach der Karriere einen neuen Job als Ordner“, bemerkte sein Kollege Robert Andrich. Für den Scherz war die Situation eigentlich zu ernst.

Unterdessen hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach den Raketenwürfen und dem Pyro-Skandal Ermittlungen angekündigt. Wie der DFB am Sonntag mitteilte, werden nach den Vorkommnissen „Anfang der neuen Woche Ermittlungsverfahren gegen beide Vereine“ eingeleitet.

Bei dem ersten Duell der beiden Vereine in der Fußball-Bundesliga wurden in beiden Fanblöcken Pyros gezündet, zudem wurden aus dem Gäste-Sektor Leuchtraketen abgefeuert. Eine war nur knapp neben der Union-Bank eingeschlagen. Schiedsrichter Deniz Aytekin unterbrach das Spiel für insgesamt fünf Minuten und schickte die Mannschaften auch zeitweise in den Kabinengang.