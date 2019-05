Es war eine Sekunde auf die Tausende, auf die Zehntausende, auf die Hunderttausende gewartet und gehofft haben. Eine Sekunde, von der manche ein Leben lang träumten in diesem Stadion, in diesem Stadtviertel, vielleicht sogar in dieser Region. Einer Region, die als „Osten“ zu bezeichnen auch im Jahr 30 nach dem Mauerfall als ähnlich selbstverständlich gilt, wie sich dort als „Osten“ zu fühlen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

In dieser Sekunde also, als Union den Ball hoch in die schwarze Nacht jagt und der Schiedsrichter in diesem Augenblick, bevor der Ball vom Berliner Himmel fällt, nach 90 Minuten und sechs Minuten Nachspielzeit ein letztes Mal pfeift, entlädt sich im Stadion an der Alten Försterei etwas, was man in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in deutschen Stadien so noch nicht erlebt und gehört hat. Ein Schrei aus zwanzigtausend Kehlen und dreißigjähriger Tiefe. Ein Schrei, den niemand vergessen wird, der ihn gehört hat. Das alles klingt verdammt kitschig, und das ist es auch. Aber es ist eben auch Realität bei Union Berlin, zumindest eine Realität eines Fußballklubs, wie ihn die Bundesliga in ihren mehr als fünfzig Jahren noch nicht kennengelernt hat.