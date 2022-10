Vorfälle bei Union-Spiel : Was hinter den neusten Fan-Ausschreitungen steckt

Was Dirk Zingler, der Präsident des Fußball-Bundesligaklubs Union Berlin, nach den verheerenden Szenen beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft in der Europa League im schwedischen Malmö sagte, war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einerseits, weil er sich selbst im Eifer des Augenblicks nicht wie häufig an anderen Fußballstandorten zu pauschalen Anschuldigungen hinreißen ließ. Andererseits, weil er ein Schlaglicht warf auf etwas, was in der Fußball-Fanszene vorgeht, aber Teilen der Öffentlichkeit und auch manchen Funktionären oft nicht bewusst zu sein scheint.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



„Wir müssen die Schuldigen finden. Ich werde nicht alle 1200 im Block verurteilen“, sagte Zingler am Donnerstag. Und: „Wenn wir Gäste in unsere Blöcke einladen, müssen wir das im Griff haben.“