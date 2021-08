Frauen-Bundesliga : Der große Umbruch in Wolfsburg

Wieder einmal soll der nächste Schritt gelingen. Mehr Präsenz in den Medien, mehr Interesse wecken, mehr Chancen auf eine bessere Außendarstellung: Wenn der deutsche Frauenfußball an diesem Wochenende in die Bundesligasaison 2021/22 startet, kommt frische Hoffnung ins Spiel.

Sie wird begründet durch hoffentlich sehenswerte Spiele – vor allem von den Titelanwärtern Bayern München und VfL Wolfsburg. Und sie fußt auf dem Novum, dass ein neuer Fernsehvertrag für eine höhere Präsenz des Frauenfußballs in diversen Sendern sorgen soll. „Wir haben dann die Möglichkeit, noch professioneller zu werden und uns besser zu vermarkten“, sagt Tommy Stroot, der neue Cheftrainer des VfL Wolfsburg.

Kampf um Sichtbarkeit

Trotz der vielen Titel und Erfolge der Nationalmannschaft: Der deutsche Frauenfußball kämpft weiterhin um mehr Sichtbarkeit. Einer wie Stroot, in Nordhorn geboren, 32 Jahre jung und als Trainer begehrt, würde auch bei anderen europäischen Spitzenklubs eine gute Rolle spielen. Doch die Aufgabe beim VfL Wolfsburg als Nachfolger von Stephan Lerch lockt ihn.

Ein neues Trainergesicht bei einem führenden Klub tut der aus lediglich zwölf Vereinen bestehenden Bundesliga gut. Stroot ist mit der Empfehlung vom FC Twente Enschede (Niederlande) nach Wolfsburg gewechselt, ein smarter und akribischer Vordenker zu sein.

Ligarivale Bayern München

An diesem Samstag wird sich im Heimspiel gegen Turbine Potsdam zeigen, wie der vom ihm bevorzugte Ballbesitz-Fußball greift. Das wird auch den Ligarivalen Bayern München interessieren, der am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen startet. Der Meister hat sich mit der Japanerin Saki Kumagai (Olympique Lyon) und der Schwedin Sofia Jakobsson (Real Madrid) zwei hochklassige Neuzugänge gesichert.

Wie spannend das Rennen um die Meisterschaft ausfällt, darüber werden auch das nötige Können und Fingerspitzengefühl von Stroot entscheiden. Mit einem komplett neuen Trainerteam und einer grundlegend veränderten Mannschaft gibt es in Wolfsburg einen Umbruch, der erst einmal bremsen oder gleich stark beflügeln kann.

Kein konkretes Saisonziel

Von einem konkreten Saisonziel will Stroot lieber nichts wissen. Er spricht von Werten, die ihm wichtig sind. Und von Aufgaben und Ambitionen. Das Wichtigste kann im Grunde nur sein, der Liga einen Aha-Effekt zu bescheren, der trotz Corona steigende Zuschauerzahlen und ein bundesweites Aufhorchen mit sich bringt.

Vielleicht wäre es fair, bei den besseren Vereinen der Bundesliga an den ersten Spieltagen noch nicht ganz so kritisch hinzusehen. In Wolfsburg zum Beispiel waren sechs Spielerinnen für ihre Heimatländer bei den Olympischen Spielen am Ball und müssen deshalb innerhalb kürzester Zeit integriert werden. Kurz nach dem Ligastart ist der VfL am Mittwoch in seinem ersten Qualifikationsspiel zur Champions League gegen Girondins Bordeaux gefordert. Das ist sehr viel innerhalb kürzester Zeit.