Fußballstart in der Ukraine : „Die russischen Raketen können überall landen“

Im Krieg beginnt in der Ukraine die Fußballsaison. Sergiy Palkin, Generaldirektor von Schachtar Donezk, spricht im Interview über die Botschaft dahinter, die Sicherheit und das Abwerben von Spielern.

Herr Palkin, Sie sind Generaldirektor von Schachtar Donezk. Trotz des Krieges hat in der Ukraine wieder die Fußballsaison begonnen, zum Start gab es ein 0:0 gegen Metalist Charkiw. Ist das bei all den Krisen, die das Land gerade bedrohen, wirklich etwas, was das Land gerade benötigt?

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Wenn man in die Geschichte blickt, ist das kein Sonderfall, dass Menschen in Kriegszeiten Sport treiben. Für die ukrainische Zivilbevölkerung und die Soldaten, die uns verteidigen, ist es aber ein wichtiges Zeichen. Der Sport ist hier unheimlich populär. Wir senden daher die Botschaft: Wir machen trotzdem weiter, das Leben geht weiter.