Premjer-Liha in Kriegszeiten : Darum startet die Fußball-Saison in der Ukraine

Die Ukraine will Fußball spielen: Am Dienstag startet die neue Saison. Bild: picture alliance / empics

Am 24. August, Mittwoch, wird die Ukraine den Unabhängigkeitstag begehen. Am Dienstag, am 23. August, beginnt eines der ambitioniertesten Vorhaben in der Geschichte des modernen Fußballs: Trotz des Krieges beginnt mit dem Spiel Schachtar Donezk gegen Metalist 1925 aus Charkiw im Olympijskyj-Stadion von Kiew die neue Saison der Premjer-Liha.

Sie soll zum größten Teil in der Ukraine ausgetragen werden. Obwohl die Gefahr russischer Raketeneinschläge das ganze Land bedrohen, dürfen lediglich die Vertreter der Ukraine im Europapokal in besonderen Fällen im Ausland spielen. Das hat mit der schwierigen Logistik zu tun, denn Flüge Richtung Ukraine gibt es aktuell nicht.