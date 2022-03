Angriffskrieg auf die Ukraine : Dürfen FIFA und UEFA russische Teams sanktionieren?

Aktualisiert am

Russlands Präsident Wladimir Putin (links) und FIFA-Präsident Gianni Infantino am Vorabend des WM-Finales 2018 in Moskau Bild: dpa

Der Internationale Fußball-Verband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hatten gezögert. Doch nun haben sie es getan: Am 28. Februar 2022 gaben beide Fußballvereinigungen bekannt, sowohl die russische Nationalmannschaft als auch Teams auf Klubebene von internationalen Wettbewerben auszuschließen. „Der Fußball steht geeint und solidarisch hinter allen betroffenen Menschen in der Ukraine“, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite ZUR SONDERSEITE

Die internationale Resonanz auf diese Entscheidungen war positiv, entsprach sie doch den Forderungen diverser nationaler Fußballverbände sowie prominenter Sportler(innen). Das letzte Wort ist indes noch nicht gesprochen. Es wird möglicherweise der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne haben. Denn der russische Fußballverband behält sich eine Überprüfung vor. Er hält die Entscheidungen von FIFA und UEFA für „eindeutig diskriminierend“.