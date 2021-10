U21-Nationalmannschaft : Spätes Premierenglück

Rastlos tigerte Antonio Di Salvo vor seiner Trainerbank auf und ab. Der kahlköpfige Nachfolger von Stefan Kuntz als Trainer der deutschen U-21-Fußballnationalmannschaft überlegte augenscheinlich angestrengt, was zu tun sei, um bei seiner Premiere die Wende zum Erfolg herbeizuführen. „Was können wir machen, was können wir ändern, wie können wir das Spiel drehen?“, fragte er sich wenige Minuten vor dem Abpfiff angesichts eines 1:2-Rückstandes seiner Elf gegen Israel im Qualifikationsspiel für die Europameisterschaftsendrunde 2023 in Rumänien und Georgien. Di Salvo versuchte das späte Glück mit einem taktischen Wechsel zu erzwingen.

Der Sohn sizilianischer Eltern wechselte Noah Katterbach, den Offensivverteidiger des 1. FC Köln, ein, der für gut getimte Flanken in den gegnerischen Strafraum bekannt ist. „Man muss den Gegner unter Druck setzen, das geht oftmals nur über Flanken“, sagte Di Salvo, als schließlich alles gut gegangen war. Katterbach zu mobilisieren (77.) anstelle des bei seinem ersten Einsatz für den Europameister eher dezent auf sich aufmerksam machenden Gladbacher Linksverteidigers Luca Netz erwies sich als Di Salvos goldener Griff.

Der 20 Jahre alte Rheinländer nämlich leitete nach zweimaliger israelischer Führung durch die Tore von Leidner (28. Minute) und Gandelman (51.) bei einem eigenen Treffer durch den Münchner Debütanten Malik Tillman (34.) die Wende ein. Von der linken Seite schlug er den Ball so genau in den Fünfmeterraum, dass ihn der dritte Debütant, der bis dahin schon hyperaktive Freiburger Nachwuchsstürmer Kevin Schade, per Kopf ins Netz wuchtete (88.).

Di Salvos Premiere war schon mal halbwegs gerettet. Doch es kam noch besser. Sein Kapitän, der schon unter Kuntz bewährte Mainzer Angreifer Jonathan Burkardt, überlupfte Torhüter Niron in der Nachspielzeit (90.+1), setzte nach und beförderte den Ball im Fallen zum umjubelten 3:2-Sieg ins Tor.

Endlich konnte nun auch der gar nicht so introvertierte Fußballpraktiker Di Salvo aus sich herausgehen. Und so ballte er, wenn auch noch etwas verkrampft ob der nie gesicherten Verhältnisse in diesem Duell zwischen dem Ersten und Zweiten der Qualifikationsgruppe B, endlich die Fäuste, rannte aufs Spielfeld und umarmte jeden, den er kannte, mit süditalienischer Inbrunst nach diesem Zitterspiel, in dem sich Di Salvos Spieler, wie er später sagte, „mit deutschen Tugenden“ gegen einen abgezockten, konterstarken Widersacher letztlich verdientermaßen durchgesetzt hatten.

Der erste Erfolg, noch dazu in Di Salvos Geburtsstadt Paderborn unter den Augen seiner Eltern, seines Bruders und seiner Schwester, verriet einiges über die Selbstbehauptungskraft des in den fünf Jahren zuvor als Assistent an der Seite von Kuntz gereiften Trainers, der am Donnerstagabend mit seinen Spielern eine U-21-Notgemeinschaft gebildet hatte angesichts der drohenden ersten Niederlage nach zuvor zwölf unbesiegten Spielen unter der Regie von Kuntz. Dessen Erbe anzutreten nach zwei Europameistertiteln 2017 und im Juni dieses Jahres sowie einem zweiten EM-Platz 2019 wäre nach einer Startniederlage von Di Salvo nicht leichter geworden.

Anführer Burkardt mit Siegtor

So aber präsentierte sich der frühere Bundesligastürmer, der beim FC Bayern München und beim FC Hansa Rostock eher durch seinen Fleiß und Eifer denn durch ein überragendes Talent auffiel, als ein zäher, beharrlicher und schließlich, wie er sagte, „überglücklicher“ Trainer, der mit einem gelungenen Schachzug dem Spiel eine letzte Wende zugunsten seines Teams gegeben hatte.

Also schwärmte Di Salvo, der die defensiven Defizite seiner Mannschaft nicht übersehen hatte, von den sehenswerten Qualitäten seiner Offensivabteilung und verteilte ein Sonderlob an die bei ihrem ersten Einsatz treffsicheren 19 Jahre alten Tillman und Schade. Den durchschlagskräftigen Spielmacher aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern bezeichnete er als „großes Talent“, das er „unbedingt dabeihaben wollte“.

Auch über den Freiburger Angreifer Schade schwärmte Di Salvo. „Die Wucht von Kevin war sensationell. Wenn man Spieler in Freiburg ist, marschiert man. Das hat er heute gezeigt.“ Dass dann auch noch Di Salvos Anführer Burkardt, den Kuntz noch zum Kapitän gemacht hat, mit der ihm eigenen Beharrlichkeit und Konsequenz das Tor zum Sieg geöffnet hatte, rundete die Premiere des Antonio Di Salvo ab.

Dessen früherer Boss Kuntz, der am Freitagabend erstmals als neuer Cheftrainer der türkischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsduell mit Norwegen gefordert war, hatte seinem Freund Toni wie der Mannschaft am Donnerstag eine Videobotschaft mit den allerbesten Wünschen geschickt. Da er Di Salvo bestens kennt, sagte er noch vor dem Anpfiff zu dessen erster Bewährungsprobe am Regiepult voraus: „Bei dir, Toni, bin ich sicher, dass dein Coaching sehr erfolgreich ist.“ Wahre Worte, wie sich danach zeigen sollte.