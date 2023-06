Der verpatzte Auftakt in die U-21-EM hinterlässt beim deutschen Team Spuren. Gegen Tschechien will die DFB-Elf anders auftreten. Aber so einfach lässt sich dieses erste Spiel wohl nicht abschütteln.

Für einige sehr lange Momente hielt Antonio di Salvo einfach inne und blickte offenkundig hadernd in den Regenhimmel der Provinzmetropole Kutaisi am reißenden Fluss Rioni, als feststand, dass dieser Start in die U-21-Europameisterschaft missglückt war. Nur 1:1 hatte seine Mannschaft gegen Israel gespielt, „wir müssen heute sauer sein“, sagte der Trainer später in der Hoffnung, dass die Erlebnisse dieses Abends keine tieferen Spuren hinterlassen und an diesem Sonntag mit einem Sieg gegen Tschechien (18 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur U-21-Europameisterschaft und live auf Sat.1) ein entscheidender Schritt in Richtung Viertelfinale gelingt.

Aber so einfach lässt sich dieses erste Turnierspiel Di Salvos als Cheftrainer der wichtigsten Nachwuchsmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vermutlich nicht abschütteln. Aufgrund des Epilogs mit dem Bericht von Youssoufa Moukoko über rassistische Beleidigungen gegen ihn und Jessic Ngankam, die jeweils einen Elfmeter verschossen hatten (siehe nebenstehenden Text). Und weil Di Salvo seine von vielen Ausfällen gebeutelte Mannschaft neu kennen gelernt hat und dabei einige unerfreuliche Dinge zu sehen bekam.

Es gibt ja diese Klassiker der Spielverläufe, die jeder Fußballer kennt: deutlich überlegen geführte Partien zum Beispiel, in denen zahlreiche Chancen ungenutzt bleiben, während der Gegner dann seinen einzigen gefährlichen Vorstoß zum Siegtreffer nutzt. Auch der Verlauf dieser ersten Partie der U21 folgte einem bekannten Muster.

Die Mannschaft war ohnehin sehr überlegen gewesen, doch nachdem Eden Karzew in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen war, wurde dieser Vorteil seltsamerweise zum Nachteil. „Die erste Halbzeit war deutlich besser, deutlich zielstrebiger“, sagte Di Salvo. „Wie so oft, wenn man plötzlich in Überzahl ist, fällt es nicht leichter.“

Das war zum einen ärgerlich, weil in der Tabelle zwei Punkte fehlen, was in der Endabrechnung das Aus in der Gruppenphase zur Folge haben könnte und damit auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr kosten würde. Und zum anderen, weil dieser Spielverlauf einen Mythos widerlegte, der in den Wochen vor dem Turnier aufgebaut worden war: Immer wieder war von der guten Mentalität dieser Mannschaft geschwärmt worden. Von dem Teamgeist, der in so einem Turnier entscheidend sein kann, vor allen Dingen gegen individuell besser besetzte Gegner.

Daraus entstand die Annahme, dass die DFB-Junioren wie schon die Vorgängerteams bei den vergangenen U21-Europameisterschaften gut mit Widerständen umgehen werde. An diesem Abend klappte das nicht. „Das war ein sehr, sehr schlechter Start in die EM, es hat an vielen Ecken und Kanten gefehlt“, musste Mittelfeldspieler Angelo Stiller einräumen, „mit einem Mann mehr müssen wir einfach mehr Gefahr entwickeln, wir waren nicht mutig genug“.

Außerdem hätte Moukoko mit seinem Elfmeter in der dritten Minute den Weg zu einem leichtgängigen Einstieg in den Wettbewerb ebnen können, und als es dann den zweiten Strafstoß gab, wollten offenbar weder Moukoko noch der ebenfalls für diese Situationen zuständige Kevin Schade antreten. Also übernahm Jessic Ngankam Verantwortung und scheiterte ebenfalls (80.). Das Tor für die Deutschen hatte Kapitän Yann Aurel Bisseck geköpft (26.), nachdem die Israelis früh in Führung gegangen waren (20., Dor Turgeman). Grundsätzlich versagt hatten die Deutschen allerdings nicht, „es ist extremst bitter, dass wir das Spiel nicht in unsere Richtung lenken konnten“, sagte Di Salvo, denn: „Es war nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil.“

Doch an entscheidenden Stellen fehlten Kleinigkeiten, vor allen Dingen Tempo im Passspiel. Die kommenden Gegner konnten jedenfalls ganz gut beobachten, welche Probleme die Deutschen bekommen, wenn sie auf tief stehende und fleißig verteidigende Gegner treffen. Und womöglich hat der derzeit recht strenge DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der zum zweiten Spiel gegen die Tschechen als Gast in Georgien erwartet wird, daheim vor dem Bildschirm begonnen, heimlich auch an der Qualität dieser aufgrund von vielen Ausfällen sehr improvisierten Mannschaft zu zweifeln.

Die Fähigkeiten einiger A-Nationalspieler hat er ja in der vergangenen Woche öffentlich in Frage gestellt. Noch ist es aber viel zu früh für derlei Grundsatzüberlegungen, genau wie es klassische Spielverläufe gibt, so sind ja auch wiederkehrende Turnierverläufe bekannt, von Mannschaften, die zu Beginn schwerfällig wirkten und sich bis weit in die K.o.-Runde hinein immer weiter steigerten. „Wir haben da einiges gut zu machen. Regenerieren, trainieren und dann heißt es einfach gewinnen“, sagte Stiller.

Dazu sollten sie aber die Köpfe frei kriegen, denn der Tag nach der Partie war thematisch dominiert von den Diskussionen über die rassistischen Beleidigungen, die mit einer konsequenten Strategie angegangen wurden. Zunächst äußerten sich nach Moukoko auch etliche Verantwortliche noch einmal ausführlich um dann zu erklären: „Dieses Thema wird meine Arbeit und die Spieler nicht mehr beeinflussen, ich werde nach dieser PK keine Fragen mehr dazu beantworten, auch die Spieler nicht.“