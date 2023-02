Kalt ist es am Luftschiffhafen in Potsdam. Von der Havel her weht ein eisiger Wind, trotz Sonnenschein. Er bläst über die Plätze, den alten, abgenutzten Kunstrasen bis hoch zum Stadion mit der Laufbahn. Dort trainieren in der Regel die Fußballspielerinnen von Turbine Potsdam. Momentan geht das nicht, der Boden ist hart gefroren, eine Rasenheizung gibt es nicht. Die gibt es auch nicht im Karl-Liebknecht-Stadion, wo Turbine die Heimspiele austrägt. Deshalb muss auch das für diesen Freitag geplante Spiel gegen Werder Bremen ausfallen. Schon das Spiel vergangene Woche gegen Bayern München wurde ein Opfer des Wetters.

Die Bedingungen könnten bessere sein, so wie vieles dieser Tage besser sein könnte bei einem der erfolgreichsten deutschen Fußballvereine für Frauen. Sechs Meistertitel hat der Klub zwischen 2004 und 2012 gewonnen, in diese Zeitspanne fallen außerdem drei Pokalsiege und zwei Erfolge in der Champions League. Spielerinnen wie Nadine Angerer, Fatmire Bajramaj, Anja Mittag oder Ariane Hingst trugen das blaue Trikot der Potsdamerinnen.