Aktualisiert am

Vom Finanzamt in die erste Liga in Belgien

Wundersamer Fußball-Aufstieg : Vom Finanzamt in die erste Liga in Belgien

Plötzlich Erstligatrainer: Markus Pflanz Bild: picture alliance/dpa/BELGA

Vor zweieinhalb Jahren trainierte Markus Pflanz noch einen Siebtligaklub und arbeitete beim Finanzamt Fulda. Dann wurde er in Rekordzeit Erstligacoach in Belgien. Was kommt als nächstes?