Welttrainer Klopp : Einsamer Leuchtturm

Träumer, Kämpfer: Trainer Jürgen Klopp, der seine Laufbahn in der rheinhessischen Fußball-Provinz begonnen hat, ist am vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere angekommen.

Vor sechs Jahren erhielt Jupp Heynckes als erster Deutscher die Auszeichnung als „Welttrainer des Jahres“, verdienter Lohn für das „Triple“ mit den Bayern. Ihm applaudierte ein Landsmann, der zweitplazierte Jürgen Klopp, den der große alte Heynckes mit den Worten aufmunterte, auch er werde diese Trophäe in der Zukunft ganz sicher bekommen. Das war mehr als nur ein höflicher Trost, wie man seit diesem Montag weiß.

Nach Klopps Champions-League-Sieg mit dem FC Liverpool in diesem Jahr erschien es auch als kaum noch vorstellbar, dass Heynckes nicht recht behalten würde. Doch während die Auszeichnung für Heynckes nach dem Champions-League-Sieg 2013 im rein deutschen Finale gegen Borussia Dortmund und ein Jahr später die für Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Sieg in Rio eine glorreiche Ära des deutschen Fußballs einzuleiten schien, stand Klopp am Montag in Mailand nicht nur als hochverdienter „Welttrainer“, sondern auch als inzwischen ziemlich einsamer Leuchtturm des deutschen Fußballs da.