Fall Filippo Inzaghi : Spektakuläre Wende nach Trainerentlassung in Italien

Spektakuläre Wende nach Trainerentlassung in Italien

Zurück als Trainer bei Brescia Calcio: Einen Filippo Inzaghi entlässt man nicht so leicht. Bild: picture alliance / NurPhoto

Trainer Filippo Inzaghi wird bei Brescia Calcio entlassen. So weit, so normal. Doch das will er sich nicht bieten lassen. Er hat einen Trumpf im Ärmel – und ist plötzlich zurück auf seinem Posten.