Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Ärger bei Mourinho – Gala mit Guardiola

José Mourinho galt lange nicht unbedingt als der feinfühligste unter den Fußballtrainern dieser Welt. Berühmt sind etwa seine Attacken, die er als Angestellter von Real Madrid abfeuerte, sodass sich die „Königlichen“, die sich als edler Klub sehen, für ihren Coach schämten und froh waren, als er endlich weg war. Doch auch ein Mourinho hat ein Herz. Nun ist der Portugiese bei den Tottenham Hotspur und beweist immer wieder, dass er auch ganz anders kann, als immer nur zu poltern und sich und der Welt zu beweisen, dass er tatsächlich der hochnäsige „Special One“ ist, zu dem er sich selbst machte.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Zu Weihnachten erzählte Sergio Reguilon im Interview mit der spanischen Sportzeitung AS, wie er am 25. Dezember zum Training kam und auf seinem Platz einen Karton von Mourinho fand. Darin war ein bereits gekochtes Spanferkel. „Er weiß, dass ich allein bin“, sagte Reguilon und freut sich, dass sein Trainer an ihn dachte in dieser schwierigen Zeit. So weit, so gut. Doch so einsam, wie Mourinho dachte, war sein Spieler offenbar doch nicht. Die Festtage soll Reguilon mit den Spurs-Kollegen Erik Lamela und Giovani Lo Celso sowie weiteren Familienangehörigen und Freunden verbracht haben.

Ein Bild davon tauchte in britischen Medien auf – und bedeutet einen krassen Verstoß gegen die aktuellen Corona-Regeln auf der Insel. „Ich habe ihm das gegeben, weil mir gesagt wurde, dass er Weihnachten alleine feiern muss, und ich an ihn gedacht habe“, sagte Mourinho verärgert. „Er war nicht allein, wie man sehen konnte, und wir als Klub sind natürlich enttäuscht, weil wir die Spieler alle aufgeklärt und ihnen die Regeln vorgegeben hatten.“ Beim 3:0 Tottenhams über Leeds United saß Reguilon 90 Minuten auf der Bank. Harry Kane, Heung-min Son und Toby Alderweireld trafen.

Die Spurs sind nicht das einzige Team, bei dem Spieler mit Regelverstößen für Empörung in England sorgten. Auch bei Fulham, West Ham und Crystal Palace benahmen sich Profis falsch. Dabei stiegen die Neuinfektionen im Königreich zuletzt auf einen neuen Höchststand. Als möglicher Grund gilt die neue und vermutlich deutlich ansteckendere Virus-Variante. Die Rufe nach einer Unterbrechung des Spielbetriebs in der Premier League werden lauter. Noch wehren sich die Entscheider. Doch werden weitere Fälle von Infektionen und Undiszipliniertheiten bekannt, könnte der Druck noch zunehmen.

Hervorragend läuft es für Manchester United, das durch ein 2:1 über Aston Villa mit Spitzenreiter FC Liverpool, der an diesem Montag in Southampton (21.00 Uhr bei Sky) spielt, gleichzog. Anthony Martial brachte United in Führung, nach dem Ausgleich traf Bruno Fernandes dann per Elfmeter zum Sieg.

Nur einen Punkt hinter Liverpool und Manchester United, aber mit einem Spiel mehr schon, liegt das Überraschungsteam der Saison. Leicester City gewann auch bei Newcastle United. James Maddison und Youri Tielemans trafen für den Dritten, das Gegentor durch Andy Carroll tat nicht mehr weh.

So langsam robbt sich auch Manchester City heran an die Spitze. Die Mannschaft von Pep Guardiola hatte Corona-Ausfälle, zeigte im Spitzenspiel beim FC Chelsea aber eine Gala. Ilkay Gündogan, James Foden und Kevin De Bruyne trafen früh, Timo Werner spielte bei Chelsea wieder, blieb aber torlos.

Bergauf geht es wieder für den FC Arsenal, der zwischenzeitlich nur noch knapp über den Plätzen, die zum Abstieg führen, stand. Im Schneetreiben behielten die Gunners bei West Bromwich Albion den Überblick und siegten dank Kieran Tierney, Bukayo Saka und zweimal Alexandre Lacazette mit 4:0.

In der spanischen La Liga bleibt Atlético Madrid ganz vorne. Doch der Erfolg bei Deportivo Alaves war arg glücklich. Nach dem Tor von Marcos Llorente geriet der Gegner in Unterzahl, glich aber aus, weil Atléticos Felipe ein Eigentor unterlief. Luis Suarez sicherte in letzter Minute aber doch noch den Sieg.

Erster Verfolger bleibt Stadtrivale Real Madrid, der zwei Punkte weniger, aber auch zwei Spiele mehr auf dem Konto hat. Der 2:0-Heimsieg über Celta Vigo war eine eher glanzlose Sache für die Auswahl von Zinédine Zidane. Lucas Vazquez traf früh, Marco Asensio machte später alles klar mit dem 2:0.

Beim FC Barcelona läuft es weiter nicht rund. Immerhin sprang beim Duell mit SD Huesca ein Sieg heraus. Beim Schlusslicht der Tabelle mühten sich die Katalanen allerdings zu einem 1:0-Erfolg. Frenkie de Jong erzielte den einzigen Treffer des Abends für die Elf von Roland Koeman.

Auch in der italienischen Serie A gibt es an der Spitze ein Stadtduell. Vorne steht der AC Mailand, der beim Spiel bei Benevento Calcio einiges Glück hatte. Sandro Tonali sah die Rote Karte, doch Gianluigi Donnarumma hielt einen Elfmeter, Franck Kessie und Rafael Leao trafen vorne zum 2:0-Auswärtssieg.

Nur einen Punkt dahinter liegt Inter Mailand, das beim Heimspiel gegen den FC Crotone kaum Mühe hatte. Zwar lag die Elf von Antonio Conte zunächst zurück, drehte dann auf. Überragend war Lautaro Martinez mit drei Toren, Romelu Lukaku und Achraf Hakimi ein Mal, dazu kam ein Eigentor beim 6:2.

Um Anschluss kämpfen muss Meister Juventus Turin. Die Elf von Andrea Pirlo erledigte immerhin die Aufgabe gegen Udinese Calcio souverän. Beim 4:1-Heimsieg erzielte Cristiano Ronaldo zwei Treffer, auch Federico Chiesa und Paulo Dybala waren erfolgreich. Juve liegt als Fünfter aber zehn Punkte hinter Milan.

In der französischen Ligue 1 wurde an diesem Wochenende noch nicht wieder gespielt. Das nutzte Paris Saint-Germain, um den neuen Trainer Mauricio Pochettino vorzustellen. Der Nachfolger von Thomas Tuchel startet dann am Mittwoch (21.00 Uhr bei DAZN) mit dem Spiel bei AS St. Etienne.