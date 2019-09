Aktualisiert am

„Wir haben ja schon mal so ein Chaos erlebt“

Hoeneß greift Bierhoff an

Hoeneß greift Bierhoff an :

Hoeneß greift Bierhoff an : „Wir haben ja schon mal so ein Chaos erlebt“

Uli Hoeneß: Erinnerungen an 2006 ausgekramt Bild: dpa

Weiter geht’s in der stellvertretenden Torhüterdiskussion. Nun erinnert Uli Hoeneß an die Situation vor der WM 2006 und greift DFB-Direktor Oliver Bierhoff persönlich an.