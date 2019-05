Kroos über Bayern-Zeit : „Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin“

In der neuen Dokumentation über seine Karriere übt der frühere Weltmeister Toni Kroos Kritik am FC Bayern, den er 2014 verließ. Auch Präsident Uli Hoeneß kommt in dem Film zu dem Thema zu Wort.

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos setzt sich auch in der neuen Film-Dokumentation über seine Karriere kritisch mit seiner Zeit beim FC Bayern München auseinander. „Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache – ich hab’ aber nicht gespielt“, sagt der 29-Jährige.

In einem am Dienstag veröffentlichten Trailer für die Dokumentation, die am 30. Juni in die Kinos kommt, ist auch eine Szene mit Uli Hoeneß zu sehen. Der Bayern-Präsident äußert darin Selbstkritik für die Trennung von dem Mittelfeldmann im Sommer 2014. „Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen – und das war eine harte, vielleicht die falsche“, sagt Hoeneß demnach. Die Bayern hatten Kroos damals für aus heutiger Sicht günstige 25 Millionen Euro abgegeben, nachdem eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2015 laufenden Vertrages gescheitert war.

In dem Streifen des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs Manfred Oldenburg wird der Weg, den Kroos von seinem Geburtsort Greifswald bis zum spanischen Rekordmeister zurückgelegt hat, nachgezeichnet. Zahlreiche aktuelle und ehemalige Weggefährten, darunter Kroos' Familie, kommen zu Wort. Ein Sonderlob bekommt Kroos von Matthias Sammer, der ihn als einen „der größten Dirigenten, die der deutsche Fußball je hatte“, bezeichnet. Kroos veröffentlichte den Werbe-Ausschnitt für die Dokumentation am Dienstag bei Twitter.

Zuletzt hatte Kroos seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid langfristig verlängert. Die Königlichen bestätigten vor gut einer Woche eine Ausdehnung des Kontraktes mit dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler bis einschließlich 30. Juni 2023. „Seit ich 2014 zu Real gekommen bin, habe ich stets das große Vertrauen in meine Person gespürt“, sagte der Nationalspieler auf einer Pressekonferenz im Beisein von Präsident Florentino Perez und Klubdirektor Emilio Butragueno.

Kroos wies auf die zahlreichen Erfolge in den letzten Jahren hin, wenngleich die Saison 2018/19 unbefriedigend aus Sicht von Real verlief: „Ich habe mitgeholfen, viele Titel zu gewinnen. Wir werden auch in Zukunft zu den Top-Vereinen gehören.“ Kroos, der neben dem FC Bayern auch schon bei Bayer Leverkusen spielte, sprach von einer ganz speziellen Beziehung zu den Madrilenen. Mit dem Klub hatte er unter anderem in den Jahren 2014, 2016, 2017 und 2018 die Champions League gewonnen – so oft wie kein anderer deutscher Spieler.