Doppeltorschütze Timo Werner : „Irgendwann ist das Fass auch voll“

Deutschland löst das Ticket für die WM 2022. Maßgeblichen Anteil am 4:0 in Nordmazedonien hat Timo Werner mit zwei Toren. Nach dem Spiel spricht der Stürmer über die Kritik und seinen Umgang damit.

Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht? Wenn am Dienstagmorgen der Flieger mit dem Tross des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Skopje abhebt, um in die Heimat zurückzukehren, ist im Gepäck etwas, das bisher kein anderes europäisches Team besitzt: das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar 2022. Noch im März lag die DFB-Elf nach dem blamablen 1:2 im Hinspiel gegen Nordmazedonien am Boden. Durch das 4:0 im zweiten Duell mit dem Außenseiter am Montagabend sind die Deutschen nun nicht mehr von Platz eins ihrer Qualifikationsgruppe zu verdrängen.

Es hat sich einiges getan rund um die erste Fußballmannschaft des Landes. Die bleierne Schwere der letzten Jahre unter Bundestrainer Joachim Löw ist einer neuen Leichtigkeit gewichen. Das Debakel vom Frühjahr und die missratene Europameisterschaft mit dem Aus im Achtelfinale scheinen mehr als nur einige Monate entfernt. Der Wechsel zu Hansi Flick hat Wirkung entfaltet, atmosphärisch und sportlich. In Skopje gelang nach Toren von Kai Havertz (50. Minute), zweimal Timo Werner (70. und 73.) sowie Jamal Musiala (83.) der fünfte Sieg im fünften Spiel unter Flick.

Auch Löw war 2006 mit dieser Bilanz gestartet, ehe es im sechsten Länderspiel nur ein 1:1 gegen Zypern gab. Das kann Flick besser machen. Am 11. November kommt Liechtenstein nach Wolfsburg, drei Tage später geht es nach Armenien. Zunächst stand für den leicht erkälteten Flick in Nordmazedonien aber die Analyse des Abends an. „Wir haben unser Ziel erreicht, als erste Nation. Die erste Halbzeit war ein bisschen wild, da hat ein wenig die Entschlossenheit gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und verdient gewonnen. Vom Ergebnis war es perfekt“, sagte er.

Nur einer war jünger als Musiala

Der klare Sieg ließ sich nach den ersten 45 Minuten nicht unbedingt erahnen. Die Deutschen kamen zwar zu einigen Chancen, doch es fehlte nicht nur vor dem Tor die Präzision. Abspielfehler und auch technische Mängel ließen das deutsche Werk aus durchnässtem Rasen in der Toshe Proeski Arena unfertig erscheinen, zumal die von den Fans angestachelten Nordmazedonier bei Kontern gefährlich erschienen. Das legte sich kurz nach der Pause. Havertz‘ Schuss ins leere Tor nach Vorlage von Thomas Müller lenkte die Begegnung in die für die Deutschen gewünschte Richtung.

Dazu trug auch Werner mit seinen Treffern bei. Erst knallte der Stürmer den Ball volley ins Tor, dann zeigte er mit einem Schlenzer hohe Fußballkunst, ehe Musiala zum zweitjüngsten Schützen der DFB-Geschichte wurde mit 18 Jahren und 227 Tagen. Früher dran war lediglich Marius Hiller mit gerade 17 Jahren und 241 Tagen – im Jahr 1910. Nun im Fokus stand aber Werner, der unter Flick zwar fünf Treffer in fünf Spielen erzielt hat, dennoch zuletzt von außen kritisiert wurde. Flick, der den Stürmer des FC Chelsea verbal gestützt und wieder von Beginn an aufgestellt hatte, lobte hingegen seine „tollen“ Abschlüsse.

Werner, der nach einer vergebenen Großchance im Hinspiel von hämischen nordmazedonischen Fans noch zum „Ehrenbürger“ ihres Landes gemacht worden war, bedankte sich für die Rückendeckung des Bundestrainers. „Ich glaube, gerade ich als Stürmer und doppelt ich, brauche dieses Vertrauen von außen. Ich versuche, es so gut wie möglich zurückzuzahlen“, sagte er bei RTL. „Das hat in vier von fünf Spielen gut geklappt.“

Zur Kritik sagte Werner, dass das „zwangsläufig irgendwie abperlen“ müsse. „Wenn ich mir die zwei Tage zu sehr einen Kopf drüber gemacht hätte, dann hätte ich heute hier nicht spielen können. Irgendwann ist das Fass auch voll.“ Und nach zwei Toren klang Werner auch wieder einigermaßen selbstbewusst: „Wir als Mannschaft wissen, was wir können, ich als Spieler weiß, was ich kann.“

Flick hatte am Ende des Abends mit dem Erreichen der WM-Qualifikation das Gesamtbild im Blick. „Man hat heute auch wieder gesehen, welche Mentalität auf dem Platz stand. Natürlich hat nicht alles zu 100 Prozent geklappt, natürlich hat das eine oder andere an Präzision gefehlt. Aber trotzdem muss man sagen: Wir haben nie nachgelassen.“ Als das erste Tor dann gefallen sei, habe man gemerkt, „dass der Knoten gelöst wurde. Jetzt haben wir Zeit bis November nächsten Jahres, die Dinge besser zu machen und uns zu entwickeln“, sagte Flick.

Am 21. November 2022 beginnt das Weltturnier in Qatar. Welche Rolle die deutsche Mannschaft dann spielen wird, lässt sich 13 Monate vorher nicht beantworten. Flick aber traut seiner Auswahl zu, gegen Topnationen zu bestehen. „Von der Qualität unserer Spieler, wenn man mal anschaut, wo sie spielen, muss man einfach sagen, haben sie auch die Qualität, gegen Italien, Spanien, Frankreich, Belgien zu bestehen. Ich bin da sehr zuversichtlich.“ Doch man könne und müsse einiges verbessern „Bis zur WM ist es ein weiter Weg. Ich weiß auf jeden Fall: Mit dieser Mentalität ist einiges machbar.“

Wer in Qatar die Vorrundengegner sein werden, wird erst nach der Auslosung im April feststehen. Es droht zumindest ein prominenter Kontrahent. Denn Deutschland wird wohl nicht im Topf der besten Mannschaften landen. Sollte, wie zuletzt, die Weltrangliste als Maßstab für die Einteilung der Lose gelten, dürfte das DFB-Team, das dort derzeit nur auf Platz 14 liegt, nicht unter den Topteams sein. Flick war es egal am Abend in Skopje: „Im Moment bin ich mit der Mannschaft schon sehr zufrieden.“ Doch nicht nur er weiß, wie schnell sich die Dinge im Fußball ändern können.