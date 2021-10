Fußball-Nationalmannschaft : „Ich find dich nicht blind“

Es gibt Szenen, die Stürmer nicht so schnell vergessen. Und es gibt solche, die ihnen nicht so schnell vergessen werden. Vor einem Monat hat Timo Werner einen solchen Moment erlebt, in Island, beim 4:0-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft. Es war eine gute Stunde gespielt in Reykjavík, als Lukas Klostermann mit einem präzisen Querpass genau das tat, was ein Stürmer liebt: Er verschaffte Werner freie Bahn. Er stand am Fünfmeterraum, das Tor sperrangelweit offen vor sich. Der Torwart war durch den Pass ausgehebelt. Der Verteidiger, der vor Werner stand, rutschte ins Leere, und der andere, der hinter ihm lief, war zu weit weg, um zu stören. Es war eine Szene, deren weiteren Verlauf viele Zuschauer schon vor ihrem inneren Auge ablaufen sahen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

An jedem Wochenende gibt es diese Szenen, bei denen der Stürmer den Ball dann locker über die Linie schiebt und jubelnd abdreht. Ein Kinderspiel, sollte man meinen. Doch Werners Oberkörper gerät in diesem Moment leicht in Rücklage. Als ihm der Ball ein klein wenig über die Innenseite des rechten Fußes rutscht, hat er keine Kontrolle mehr über ihn. Der Ball steigt höher und höher – und fliegt meterweit über die Torlatte. Ein Moment, den man in der Nationalmannschaft als Mario-Gomez-Moment kennt. Ein Moment, der einem Stürmer von Fans mitunter lange nicht verziehen wird. Und über den ein Stürmer im schlimmsten Fall gar nicht mehr hinwegkommt oder erst nach einigen Jahren.