Premier League : Böse Überraschung für Tuchel – Rangnick lobt Ronaldo

Aktualisiert am

In England wird auch rund um den Jahreswechsel weiter Fußball gespielt. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat ein Problem mit seinem Stürmerstar. Ralf Rangnick freut sich über einen Manchester-United-Sieg.

Stürmerstar Romelu Lukaku hat seine Unzufriedenheit über seine aktuelle Situation beim FC Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel geäußert. „Der Trainer hat entschieden, ein anderes System zu spielen, aber ich darf nicht aufgeben und muss weiterarbeiten und mich wie ein Profi verhalten“, sagte der 28 Jahre alte Fußball-Profi dem Sender Sky Sport Italia. „Physisch geht es mir gut. Ich bin nicht glücklich mit der Situation, aber das ist normal“, ergänzte er.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Tuchel äußerte sich am Freitag „überrascht“ über die Aussagen seines Stürmers. „Ich erlebe ihn nicht als unglücklich. Ich fühle das genaue Gegenteil. Deshalb bin ich überrascht“, sagte der 48-Jährige. „Uns gefällt das natürlich nicht. Es bringt Störgeräusche, die wir nicht brauchen und die nicht hilfreich sind“, kritisierte er. Mögliche Folgen für Lukaku nach den brisanten Aussagen sollten nun intern offen diskutiert werden. „Wir brauchen eine ruhige Umgebung und müssen fokussiert sein, da hilft das nicht“, sagte der Coach.

Der belgische Nationalspieler Lukaku war beim Premier-League-Klub auch wegen Verletzungen in dieser Saison erst zu 13 Ligaeinsätzen gekommen und hatte dabei fünf Tore erzielt. „Ich bin nicht zufrieden mit der Situation, aber ich darf nicht aufgeben“, sagte Lukaku. Zuletzt hatte der Teamkollege der deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz unter Coach Tuchel wieder mehr Einsatzzeiten erhalten und in zwei Ligaspielen in Serie getroffen.

Der Angreifer war im Sommer 2021 vom italienischen Meister Inter Mailand zum Champions-League-Sieger gewechselt. Inter trage er immer noch „in meinem Herzen“, sagte der Belgier. „Ich werde dort wieder spielen, das hoffe ich wirklich“, sagte Lukaku, der bei den Inter-Fans für die Art seines Abgangs um Entschuldigung: „Ich denke, das alles, was passiert ist, so nicht hätte passieren sollen. Wie ich Inter verlassen habe, wie ich mit den Fans kommuniziert habe.“

Ralf Rangnick bleibt derweil mit Manchester United in der Premier League ungeschlagen. Der englische Rekordmeister gewann am Donnerstag auch dank eines Treffers und einer Vorlage von Star Cristiano Ronaldo gegen den FC Burnley mit 3:1 (3:1) und kletterte nach dem dritten Ligaerfolg im vierten Match unter dem deutschen Trainer in der Tabelle mit 31 Punkten auf Platz sechs. Spitzenreiter und Lokalrivale Manchester City hat allerdings 19 Zähler mehr auf dem Konto.

Mehr zum Thema 1/

Die zuletzt eher minimalistischen Red Devils zeigten sich vor allem in der Offensive deutlich verbessert. Scott McTominay traf nach Ronaldo-Zuspiel zur frühen Führung (8. Minute). Burnley-Profi Ben Mee (27.), der einen Schuss des früheren Dortmunders Jadon Sancho ins eigene Netz lenkte und Ronaldo (35.) mit seinem achten Saisontor sorgten für einen beruhigenden Vorsprung. Die Gäste aus Nord-England konnten durch Aaron Lennon (38.) lediglich verkürzen.

Rangnick lobte nach dem fünften ungeschlagenen Spiel Ronaldo. „Es ist wichtig, diese zwei Spieler an Bord zu haben“, sagte Rangnick mit Blick auf den Portugiesen und dessen Sturmpartner Edinson Cavani. „Die Arbeitsmoral, die die beiden heute gemeinsam mit Mason und Jadon gezeigt haben, war sehr wichtig.“ Ronaldo hatte das 3:0 selbst erzielt, als er einen vom Pfosten abprallenden Ball ins leere Tor lenkte, der frühere Dortmunder Jadon Sancho hatte das Eigentor durch Burnley-Profi Ben Mee zum zwischenzeitlichen 2:0 erzwungen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Für Rangnick war es seit seinem Amtsantritt bei United Anfang Dezember wettbewerbsübergreifend die fünfte Partie ohne Niederlage in Serie. Zuletzt hatten die Red Devils beim 1:1 bei Newcastle United aber enttäuscht, auch über Unruhe im Team um Ronaldo war danach spekuliert worden. „Sie mussten viele Läufe für das Team machen, um sicherzustellen, dass wir den Gegner so oft wie möglich von unserem Strafraum fernhalten, und das beginnt mit den offensiven Vier“, lobte Rangnick nun aber sein Offensivquartett, zu dem neben Ronaldo, Sancho und Cavani am Donnerstag auch Mason Greenwood gehörte.