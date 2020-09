„Ein entscheidender Fehler“ : Der nächste Frust des Thomas Tuchel

Aktualisiert am

Ohne seine positiv auf Corona getesteten Stars Neymar und Kylian Mbappé legt Paris St. Germain einen Fehlstart in der Ligue 1 hin. Thomas Tuchel ist bedient. Nun stellt sich eine wichtige Frage.

Vor kurzem noch im Finale der Champions League, jetzt schon wieder in der Liga gefordert: Thomas Tuchel Bild: EPA

Thomas Tuchel hielt sich an die Coronaregeln. Mit einem hellblauen Mund-Nase-Schutz analysierte der enttäuschte Trainer den 0:1 (0:0)-Fehlstart des Titelverteidigers Paris St. Germain in der Ligue 1 beim Aufsteiger RC Lens und kam dabei immer wieder zu der Schlussfolgerung: Ohne seine positiv auf Corona getesteten Stars Neymar und Kylian Mbappé geht es nicht.

„Es war uns nicht möglich, Chancen herauszuspielen“, stellte Tuchel nur 18 Tage nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München resigniert fest. Ohne die Kreativität und Schnelligkeit seiner Topstürmer brachte PSG die Abwehr der Gastgeber vor rund 5000 Zuschauern kaum einmal in Gefahr.

Auf Ibiza infiziert

Neymar und seine Teamkollegen Mauro Icardi, Angel di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos und Torhüter Keylor Navas hatten sich bei einem Urlaub auf der Insel Ibiza infiziert, Mbappé wurde bei der französischen Nationalmannschaft positiv getestet. In Lens patzte Navas-Vertreter Marcin Bulka beim Gegentor durch Ignatius Ganago (57.) schwer.

Tuchel war bedient. „Leider haben wir heute entscheidende und einen großen Fehler gemacht“, erklärte der Coach, der mit seinem Team schon an diesem Sonntag im Heimspiel (21.00 Uhr/DAZN) gegen den früheren Meister Olympique Marseille wieder gefordert ist.

Weltmeister Mbappé wird weiterhin fehlen. Positiv getestete Spieler müssen sich gemäß der Bestimmungen acht Tage in Selbstisolation begeben. Neymar, der am Freitag wieder trainierte, steht jedoch wieder im Kader. Neben dem Angreifer sollen auch die ebenfalls genesenen Di Maria, Navas und Paredes zurückkehren. „Die Frage ist, ob sie das Spiel beginnen oder beenden werden. Das werden wir am Sonntag entscheiden. Wenn ich frage, ob sie spielen wollen, werden sie ja sagen“, sagte Tuchel: „Wenn es kein Risiko gibt, werden wir es versuchen.“

In Lens griff der 47-Jährige in der Startelf auf die Debütanten Arnaud Kalimuendo (18) und Kays Ruiz (18) zurück. Drei weitere U19-Spieler standen im Kader, dem Julian Draxler nicht angehörte. Zuletzt war über einen Wechsel des Nationalspielers zum FC Arsenal spekuliert worden. Dabei könnte Tuchel fittes Personal gut gebrauchen. „Wir haben auch gesehen, dass wir nach einem intensiven Spiel nach 70, 75 Minuten müde waren“, sagte Tuchel.

Mehr zum Thema 1/

Und nach dem Marseille-Spiel geht es mit den Begegnungen gegen den FC Metz (16. September) und bei OGC Nizza (20. September) Schlag auf Schlag. Immerhin steht dafür der italienische Nationalspieler Alessandro Florenzi zur Verfügung. PSG verpflichtete den Abwehrspieler am Freitagabend für ein Jahr auf Leihbasis.