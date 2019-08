0:0 gegen Ajax Amsterdam : Doll und Nikosia dürfen auf Königsklasse hoffen

Erst Abstieg und Entlassung in Niedersachsen, jetzt vielleicht sogar die Champions League: Der deutsche Trainer Thomas Doll kann mit dem zyprischen Meister Apoel Nikosia auf den Einzug in die Champions League hoffen. Doll, vor weniger als zwei Monaten bei Hannover 96 entlassen, führte den Außenseiter im Play-off-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam zu einem 0:0. Im Rückspiel hat der niederländische Halbfinalist der Vorsaison am 28. August Heimrecht.

Nikosia überraschte die Niederländer mit einer starken Leistung und hatte in der zweiten Halbzeit sogar mehrere gute Chancen zum Siegtreffer. Andrija Pavlovic scheiterte mit einem Kopfball an der Querlatte (60. Minute). Ajax beendete das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen den Rechtsverteidiger Noussair Mazraouzi (80.) zu zehnt. Doll hatte Apoel erst Anfang August übernommen und in seinem ersten Spiel den Verein durch ein 2:0 bei FK Karabach überraschend zum Weiterkommen in der dritten Qualifikationsrunde geführt, nachdem das Hinspiel gegen den aserbaidschanischen Meister noch 1:2 verloren gegangen war. Für den deutschen Trainer ist Zypern die vierte Auslandsstation nach Engagements bei Genclerbirligi (Türkei), Al-Hilal (Saudi-Arabien) und Ferencvaros Budapest (Ungarn).

Eine hervorragende Ausgangsposition erspielten sich am Dienstag der FC Brügge und Slavia Prag. Die favorisierten Belgier gewannen bei der in der vergangenen Saison noch vom neuen Wolfsburger Trainer Oliver Glasner gecoachten, österreichischen Überraschungsmannschaft Linzer ASK 1:0 (1:0), Slavia siegte beim rumänischen Vertreter CfR Cluj ebenfalls 1:0 (1:0).