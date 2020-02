Kehrer sammelt für Burundi : Fußball, Fufu und Kartoffelsalat

Montagabend in Paris. In der Rue de Seine, mitten im Intellektuellenviertel Saint-Germain, drängt sich das Publikum bei einer Vernissage. Die Leute halten das obligatorische Glas Sekt in der Hand, die Stimmung ist aufgekratzt. An den Wänden hängen Fotos aus Afrika. Gegen halb neun bittet die Leiterin der Galerie Lumas um Ruhe. Lenkt die Aufmerksamkeit der Gäste auf die Motive des Fotografen Tom König. Limitierte Auflage, die kleinen Formate gibt es zu Preisen von 1000 Euro an, die großen von 2000 Euro an. „Sie dürfen kaufen“, sagt sie mit routiniertem Charme, „damit helfen Sie, das Thilo Kehrer Center in Burundi zu bauen.“

Thilo Kehrer steht neben ihr und hört zu wie ein schüchterner Junge. Aber an dieser Stelle greift er ein. Leise korrigiert er die Galeristin: „Sie sollten nicht sagen ,kaufen‘, sondern lieber von ,spenden‘ sprechen.“