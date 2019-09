Ter Stegen, Neuer und Löw : Der simulierte Konkurrenzkampf

Aktualisiert am

Manuel Neuer ist und bleibt die Nummer eins von Bundestrainer Joachim Löw in der deutschen Nationalmannschaft – auch weil Marc-André ter Stegen nie beweisen durfte, ob er es besser kann.

Wer nicht regelmäßig spanische Liga schaut, wird in Deutschland vielleicht nicht ganz so genau wissen, weshalb Marc-André ter Stegen aktuell zu den drei besten Torhütern der Welt zählt, zusammen mit den Brasilianern Alisson (Liverpool) und Ederson (Manchester City). In der kommenden Woche wird einer aus diesem Trio der neue Welttorhüter des Jahres sein, basierend auf den Leistungen von Juli 2018 bis Juli 2019, aber Manuel Neuer, die deutsche Nummer eins, wird mit dieser Entscheidung nichts zu tun haben.

Am Dienstag konnten sich nun viele deutsche Fußballfans selbst noch einmal ein Bild über die Leistungsfähigkeit des 27 Jahre alten Torhüters des FC Barcelona machen, der in der Champions League den BVB und vor allem Marco Reus verzweifeln ließ. Und der mit seinem souveränen Auftritt selbst die größten Experten beeindruckte. Torwartlegende Iker Casillas twitterte nach dem Spiel: „Das Niveau von @mterstegen1 heute ist sensationell.“