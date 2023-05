Eklat in der Nachspielzeit : Sieben Rote Karten in Argentiniens Superclasico

Im hitzigen Derby zwischen River Plate und Boca Juniors kochen in der Nachspielzeit die Emotionen über. Die Flut an Platzverweisen ist historisch. Ein ehemaliger Bayern-Profi ist mittendrin.

Im Derby zwischen River Plate und den Boca Juniors in Buenos Aires geht es traditionell hoch her – doch dieser Superclasico war einer für die Geschichtsbücher: Sieben Rote Karten wie beim 1:0 (0:0)-Heimerfolg von River Plate am Sonntag sind in der knapp 100-jährigen Historie des Stadtduells bislang einmalig.

Demichelis: „Hassen es zu verlieren“

Alle Platzverweise wurden in der Nachspielzeit ausgesprochen, in der es nach dem Siegtreffer durch Miguel Borja (90.+3, Foulelfmeter) zu Tumulten gekommen war. Die Gastgeber verloren Agustin Palavecino sowie die Ersatzspieler Ezequiel Ignacio Centurion und Elias Gomez. Bei Boca mussten Trainer Jorge Almiron sowie die Profis Miguel Merentiel, Ignacio Fernandez und Nicolas Valentini vorzeitig vom Platz.

„Manchmal nimmt die Leidenschaft überhand“, kommentierte der Bayern-Spieler Martin Demichelis, inzwischen River-Coach, die Jagdszenen: „Wir Argentinier hassen es zu verlieren, wir lassen uns lieber umbringen.“

River ist in der Liga Profesional nach 15 Spielen souveräner Tabellenführer. Boca hat auf Platz 13 bereits 19 Punkte Rückstand.