Streit um die Super League : Droht der Niedergang des Fußballs?

Das Wochenende dürfte dem Präsidenten von Real Madrid gefallen haben, zumindest vom Ergebnis. Am Sonntag siegte der Rekordmeister in Granada 4:1. Nach knapp einer halben Stunde war die Partie auch dank Toni Kroos entschieden, der die beiden ersten Tore gekonnt vorbereitete. Madrid festigte mit dem ungefährdeten Sieg die Tabellenführung, die Verfolger ließen Punkte. An diesem Mittwoch könnte Madrid mit einem Erfolg bei Sheriff Tiraspol auch vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League perfekt machen. Sportlich stimmt also die Richtung.

Doch es sind genau solche Begegnungen wie in Granada und Tiraspol, die für jenes Fußballsystem stehen, das der Präsident von Real Madrid beseitigen will. Am liebsten so schnell wie möglich. Dass der größte Klub der Welt in der spanischen La Liga gegen einen Abstiegskandidaten aus Andalusien antreten muss und in der Champions League gegen einen Außenseiter aus Transnistrien, ist für Florentino Pérez längst kein schrulliger Anachronismus mehr, sondern eine reale Gefahr für den Fußball und seine Zukunft.