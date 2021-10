Kampf um Zukunft des Fußballs : Angriff der Super League auf die UEFA

Die Macher der im Frühjahr noch krachend in sich zusammengebrochenen European Super League (ESL) gehen in die politische Offensive. Nachdem die im April von zwölf europäischen Topklubs ausgerufene Super League, von denen sich neun Gründungsmitglieder nach wenigen Tagen wieder zurückzogen, zuletzt schon juristischen Rückenwind durch ein Urteil eines spanischen Handelsgerichts erhalten hatte, versucht die Gruppe nun, über das europäische Parlament und die EU-Kommission den Druck auf die Europäische Fußball-Union (UEFA) zu erhöhen.

In einem der F.A.Z. vorliegendem achtseitigen sogenannten Non-Paper, das sich unter dem Titel „Die Zukunft des europäischen Fußballs überdenken“ an EU-Abgeordnete und die EU-Kommission richtet, verfolgt die Super League eine Doppelstrategie. Zum einen wird darin angekündigt, das vielkritisierte sportliche Format zu verändern und vom bisherigen Konzept der dauerhaften Mitgliedschaft abzurücken. Zum anderen wird die UEFA in einer juristisch differenzierten Darlegung scharf angegriffen, nicht zuletzt in ihrer Rolle im europäischen Rechtssystem. Experten im europäischen Fußball sehen darin einen „Frontalangriff“ auf die UEFA.

Unter einem Non-Paper versteht man in diplomatischen Kreisen ein Schriftstück, das informell verbreitet wird, um die Akzeptanz von Vorschlägen zu prüfen. Es ist kein offizielles Dokument, und auch dieses Schreiben enthält wie in diesen Fällen üblich weder Briefkopf noch Unterschrift. Im Kern geht es in dem Papier darum, dass die Super League fordert, sich wie jede große nationale und kommerziell erfolgreiche Liga außerhalb des Dachverbands in einer eigenständigen Form organisieren zu dürfen.

Super League kündigt eigene Reform an

In Deutschland wäre das, grob gesagt, mit der einstigen Gründung der Deutschen Fußball Liga (DFL) vergleichbar, ein rechtlicher Rahmen, der nun aus Sicht der Super League vom nationalen auf den europäischen Bereich ausgedehnt werden müsste. Zudem verlangt die Super League, an der derzeit offiziell nur noch Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin festhalten, Rechtsschutz durch die europäischen Gerichte gegenüber der UEFA. Die verbietet als Wettbewerbshüterin und Organisatorin eines rein kommerziellen Wettbewerbs bisher die neue Liga und drohte den beteiligten Klubs mit Sanktionen – auch für zukünftige Projekte.

In dem unter EU-Abgeordneten kursierenden Papier lauten die entsprechenden Forderungen der Super League demnach: „Offizielle Anerkennung der Liga durch FIFA/UEFA; oder alternativ ein angemessener Rechtsschutz vor europäischen Gerichten unter Bedingungen, die es den Klubs ermöglichen würden, sowohl an der Super League als auch an ihren nationalen Ligen und heimischen Pokalwettbewerben teilzunehmen“. Die Super League will, wie es dort heißt, mit dieser „rechtsverbindlichen Bedingung“ zeigen, dass sie den „klaren Wunsch hat, innerhalb des bestehenden Fußballsystems zu arbeiten und mit den nationalen Wettbewerben verbunden zu bleiben“.

Das Projekt sei im April weitgehend missverstanden worden, und das werde es immer noch. Die neue Super League sei keine „Breakaway“-Liga, keine abgespaltene Liga, sondern ihr Gegenteil. Und die Super League kündigt angesichts der Proteste von vielen Fans an ihrem Projekt auch eine eigene Reform an: „Wir werden das Konzept der ständigen Mitgliedschaft eliminieren und offen für alle europäischen Klubs sein.“