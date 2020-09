Suárez weint bei Abschied : „Ich werde immer ein Culé bleiben“

Fußball-Stürmer Luis Suárez hat sich vor seinem Wechsel zu Atlético Madrid mit Tränen und Liebesbekundungen vom spanischen Zweiten der vergangenen Primera-División-Saison, FC Barcelona, verabschiedet. „Ich werde immer ein Culé (ein Barcelona-Fan) bleiben, ganz egal, wo ich in Zukunft sein werde“, sagte der sichtlich bewegte 33 Jahre alte Uruguayer am Donnerstag auf der Abschieds-Pressekonferenz im Camp Nou Stadion.

Atlético wird für den Nationalspieler bis zu sechs Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni zahlen, wie die zwei Top-Vereine der Primera División mitteilten. Für wie lange der Stürmer in Madrid unterzeichnen wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Nach spanischen Medienberichten wird er aber von Alético einen Zweijahresvertrag bekommen.

Er gehe „mit Stolz, weil ich in die Geschichte Barcelonas eingegangen bin“. Bei FC Barcelona, mit dem er unter anderem ein Mal die Champions League und vier Mal die Liga gewann, habe er „sechs spektakuläre und wunderbare Jahre“ erlebt, betonte Suárez vor mehreren seiner bisherigen Kollegen, darunter seinem engen Freund Lionel Messi. Zu dem und über den er auch ein paar Worte fand.

Bei der Verabschiedung von Suárez saß Messi in der ersten Reihe. „Man muss respektieren, wenn du gesagt bekommst, dass man nicht mehr auf dich zählt, aber auch, wenn ein Spieler sagt, dass er gehen möchte“, sagte Messis Kumpel Suárez und spielte damit auf dessen Wunsch an, den FC Barcelona zu verlassen. Der Klub aber verweigert ihm die Freigabe. Weshalb Suárez gleich nochmal gegen die Klubführung nachtrat. „Leo weiß, was ich denke, und ich weiß, was er denkt. Ihm kam es seltsam vor, dass einer gehen muss, und dann auch noch zu einem direkten Rivalen.“

Mehr zum Thema 1/

Der Wechsel kommt derweil nicht überraschend: In Barcelona hatte der neue Trainer Ronald Koeman nicht mehr mit Suárez geplant. Die Katalanen wollten wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Lohnkosten senken. Zwischenzeitlich stand auch ein Wechsel von Suárez zum Serie-A-Club Juventus Turin im Raum. Dieser soll wegen eines gefälschten Sprachtest nicht zu Stande gekommen sein. Italienische Behörden ermitteln deswegen gegen den Uruguayer.