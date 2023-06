Der Bundestrainer wollte das nicht so machen, doch er wusste, dass er das so machen musste. Wegen dem, was war. Und besonders wegen dem, was sein würde: dem nächsten Fußballturnier, das in Deutschland stattfindet und dort den emotionalen Bund der Fans mit ihrer Nationalmannschaft endlich erneuern soll. „Man muss sich dann auch mal an die eigene Mütze fassen“, sagte Rudi Völler also, als seine Nationalmannschaft im Juni 2004 schon in der Vorrunde der Europameisterschaft scheiterte – und verkündete nur Stunden später seinen Rücktritt.

Jetzt, im Juni 2023, im Jahr vor der viel beschworenen Heim-EM, sind der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine erste Mannschaft in einer Situation, die in mancher Hinsicht wieder daran erinnert. Die Stimmung ist schlecht, weil der Trend schlecht ist, weil das Team in der Vorrunde der WM scheiterte und seitdem dreimal verloren hat. Doch der Trainer der Nationalmannschaft, Hansi Flick, der seinen neuesten Kredit schon vercoacht hat, will und wird weitermachen. Und der Direktor der Nationalmannschaft, Rudi Völler, der seinen Rücktritt 2004 damit erklärte, dass er keinen Kredit mehr habe, unterstützt das, so sehr er kann.