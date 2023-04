Um ein bisschen besser zu verstehen, was sich dieser Tage in den Herzen der Neapolitaner abspielt, sollte man noch einmal auf jenen Moment am vergangenen Sonntag im Stadion von Turin zurückkommen. Es hilft zu wissen, dass sich südlich von Turin die hartnäckige Überzeugung hält, dass die Unparteiischen sich im Zweifel doch auf die Seite des italienischen Rekordmeisters schlagen, also auf die von Juventus Turin. Auch in dieser Hinsicht mag am Sonntag eine neue Zeitrechnung angebrochen sein. Die Nachspielzeit im Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und der SSC Neapel wirkte wie der Trailer für diese neuen Epoche.

Da hatte in der 91. Minute beim Stand von 0:0 Juventus-Stürmer Dušan Vlahović den Ball über die Linie des Napoli-Tores gedrückt. Der Schiedsrichter ließ den Treffer aber nicht gelten, weil die Kugel zuvor die Grundlinie überschritten hatte. Zwei Minuten später kam Juan Cuadrado im Strafraum zu Fall, aber auch hier entschied der Schiedsrichter ganz im Sinne der SSC Neapel und nicht auf Strafstoß. Im Gegenzug kam der Ball auf Umwegen irgendwie zu Neapels Mittelfeldspieler Eljif Elmas, der eine Flanke schlug. Giacomino Raspadori, einer der noch unerfüllten Erben der großen Stürmer Italiens, nahm den Ball direkt und schoss ihn zwischen den Beinen von Torwart Wojciech Szczęsny hindurch ins Netz.