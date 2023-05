Es scheint unvermeidlich im italienischen Fußball: Friedliche Jubelstimmung, ungezügelte Freude schlägt in Gewalt um. So auch bei der ausgelassenen Feier der Tifosi nach dem Gewinn des Scudetto am späten Donnerstagabend in Neapel. Noch schossen die Feuerwerksraketen in den Nachthimmel am Fuße des Vesuvs, noch leuchteten die bengalischen Feuer in den Gassen der Altstadt, noch war das Glockengeläut, das manch fußballbegeisterter Padre eigenhändig eingeschaltet hatte, kaum verstummt, da fielen gegen ein Uhr am frühen Freitagmorgen auf dem Corso Giuseppe Garibaldi mindestens sieben Schüsse.

Ein 26 Jahre alter Mann starb gegen zwei Uhr in der Notaufnahme des Cardarelli-Krankenhauses. Zwei 20 und 24 Jahre alte Männer und eine 26 Jahre alte Frau erlitten bei dem Zwischenfall Schussverletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren. Als der Tod des Mannes bekannt wurde, stürmten Angehörige der Familie des Mordopfers sowie Freunde des Erschossenen die Klinik und demolierten Teile der Notaufnahme.