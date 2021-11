SSC Neapel und Maradona : Santo Diego und das Scudetto-Flair

Es gibt keinen Volksglauben ohne Prozessionen. Wenn die Heiligenbilder durchs Wohnquartier getragen werden, wird die Gemeinde eins mit ihrem Gott. Einen solchen Augenblick der Kommunion erlebten am Sonntagabend gut 40.000 Zuschauer im Stadio Diego Armando Maradona beim Heimsieg der SSC Neapel über Lazio Rom.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die Begegnung stand ganz im Zeichen des heiligen Diego. Dessen stilisiertes Antlitz war auf den Trikots der Azzurri aus der Hauptstadt Kampaniens zu sehen. Dessen lebensgroße Bronzestatue war vor dem Anpfiff auf dem Rasen des Stadions, das seit elf Monaten seinen Name trägt, enthüllt worden; im Beisein von Napoli-Altpräsident Corrado Ferlaino, der Maradona 1984 von Barcelona nach Neapel geholt hatte, sowie von Aurelio De Laurentiis, amtierender Napoli-Präsident, und auch von FIFA-Chef Gianni Infantino. Neben der Statue im Stadion, die vor Spielanpfiff in den Kabinentunnel transportiert wurde, gibt es in Neapel zwei weitere Maradona-Standbilder. Eines steht im Garten des Archäologischen Nationalmuseums. Das andere, eine Geschenkgabe des neapolitanischen Bildhauers Domenico Sepe, muss seinen Platz noch finden.