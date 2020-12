Sportmomente 2020 : „Ich erinnerte mich an die Zeit als Nationalspieler“

Mit dem Titel in der Champions League 2020 krönte sich der FC Bayern zur besten Mannschaft Europas. Das 8:2 gegen Barcelona auf dem Weg dahin war ein Fußballfest. Thomas Müller blickt auf die besondere Zeit in Lissabon zurück.

Wenn man es auf einen Moment verdichten möchte, war der wichtigste in diesem Jahr sicher, als der Schiedsrichter unser Finale in der Champions League in Lissabon abgepfiffen hat. Es gibt aber ganz viele Momente, die wichtig waren, um überhaupt bis zu diesem Punkt zu kommen. Das hat lange vorher auf dem Trainingsplatz in München angefangen, während der Pause, die uns das Coronavirus beschert hat.

Wir konnten nicht sofort als Mannschaft trainieren, nur in Grüppchen, unter speziellen Auflagen. Da haben wir die Grundlagen gelegt, hart an uns gearbeitet, technisch und körperlich. Unseren Fitnesstrainer haben wir des Öfteren verflucht. Beim Turnier in Lissabon hat aber jeder von uns gemerkt, wie sehr wir davon profitieren. Wir waren einfach stärker als unsere Gegner.