Betrug im Fußball : Manipulation für eine Handvoll Euro

Spielplatz für Wettbetrüger: In den kleineren Ligen des Fußballs fällt es offenbar leichter, willige Mitspieler zu finden. Bild: Montage F.A.Z.

In den kleineren Klassen des Fußballs ist Wettbetrug lukrativer, als es scheint. Ein Fall in Österreich schildert die Anfälligkeit von Spielern – und was der Sport dagegen tut.