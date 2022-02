Skandal im spanischen Fußball : „Wir müssten uns eine aussuchen“

Aktualisiert am

Sexueller Missbrauch zum Teambuilding: Die Sprachnachricht eines Fußballtrainers an seine Juniorenspieler erschüttert Spanien. Der Coach von Rayo Vallecano hält alles nur für einen „Macho-Witz“.

„Für unsere Töchter, Schwestern, Mütter, Freundinnen … Santiso raus!“ Eine ältere Frau hatte die Schilder am Mittwoch beim Erstligaspiel der Frauenmannschaft von Rayo Vallecano gegen den FC Valencia am Zaun des Vereinsgeländes Rayos aufgehängt. Der bescheidene Klub kommt aus dem Madrider Arbeiterviertel Vallecas, seine Frauen und Männer spielen aber jeweils in der höchsten spanischen Liga. Carlos Santiso, der gerade erst verpflichtete Trainer der Frauenmannschaft, ist gerade im ganzen Land berühmt und berüchtigt geworden.

Der Rundfunksender Cadena Ser hatte den Wortlaut einer vier Jahre alten Sprachnachricht veröffentlicht, in der Santiso zu seinem Betreuerteam sagt: „Wir müssten es wie die von Arandina machen, Jungs. Wir müssten uns eine aussuchen. Klar, volljährig, wir wollen ja keine Probleme, und die machen wir dann alle zusammen mal so richtig fertig. Das hält die Staff und das Betreuerteam zusammen.“ Santiso hat dem Sender Cadena Ser bestätigt, dass die Nachricht von ihm stammt. Damals war er Trainer in der Jugendabteilung von Rayo Vallecano.