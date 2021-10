„Wird ein spektakuläres Spiel“ : Die feurige Ansage des Luis Enrique

Gegen Italien ist für die Spanier immer Feuer im Spiel. Nicht erst seit dem begeisternden Halbfinale bei der jüngsten Europameisterschaft, das Italien erst im Elfmeterschießen 4:2 für sich entscheiden konnte. Und noch heute erinnern sich die Fans in Spanien an den Ellenbogencheck von Tassotti, der dem damaligen Mittelfeldflitzer Luis Enrique 1994 im Halbfinale der WM in den Vereinigten Staaten im Strafraum die Nase brach. Die Aktion blieb ungestraft, der blutende Enrique lief hinter Tassotti her und rief ihm schöne Grüße an die Verwandtschaft zu.

2008 konnte Spanien diese Schmach endlich tilgen und schickte Italien im Viertelfinale der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz mit einem 4:2 im Elfmeterschießen nach Hause. Ausgerechnet Enrique ist heute Trainer bei den Spaniern, und so richtig mag man es ihm nicht abnehmen, wenn er sagt, seine Mannschaft könne das Halbfinale der Nations League an diesem Mittwoch gegen Italien (20.45 Uhr bei DAZN) entspannt angehen, „ohne Druck, es ist ein Preis, den wir uns verdient haben“.

Doch der drahtige Asturianer hat nie einen Hehl daraus gemacht, was die Nations League für ihn bedeutet: „Mein Urteil über die Nations League ist positiv, weil sie die Freundschaftsspiele ersetzt hat. Die haben nämlich gar nichts gebracht“, sagt Enrique. Die Begegnung ist also in erster Linie eine Möglichkeit, mit Spielern unter Wettbewerbsbedingungen zu experimentieren und zu sehen, wie sich die Profis seiner Spielidee vom hohen Pressing, Ballbesitzfußball und schnellen Pässen anpassen können.

So hört sich der Spanier vor dem Duell in der Nations League ein wenig an wie ein Fußballliebhaber, der sich in der Erwartung eines schönen Fußballabends den Fernsehsessel zurechtrückt. Italien erlebe eine Blütezeit, ein verdienter Europameister mit einem großen Lauf, sagt Enrique. Er glaube aber auch, Spanien könne die erste Mannschaft sein, die Italien besiegt. „Alle verteidigen, und alle greifen an, so wie es auch der spanischen Philosophie entspricht. Ich denke, wir werden ein spektakuläres Spiel sehen.“ Allerdings ist die Nations League wohl tatsächlich nicht mehr als ein Test für den Ernstfall im November, wenn es für Spanien um die längst nicht gesicherte Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Qatar geht.

Etliche Ausfälle in Abwehr und Sturm

Verletzungsausfälle zwingen Enrique nun zum Experimentieren. Mit Alba und Marcos Llorente fehlen ihm zwei wichtige Außenverteidiger, der erst 18-jährige Pedri hatte sich gerade erst im Mittelfeld etabliert und fällt jetzt ebenfalls aus – und mit Olmo, Morata und Moreno muss Enrique gleich auf drei Stürmer verzichten, allesamt etablierte Kräfte bei der Europameisterschaft. Damit bestätigt sich Enriques Warnung, der Terminkalender sei für die Profis schon jetzt zu eng bestückt; die Idee des Internationalen Fußball-Verbandes, die WM alle zwei Jahre auszutragen, lasse sich nicht umsetzen.

So versucht es Enrique weiter mit neuen Spielern. Er hat Pablo Martín Páez Gaviria nachnominiert, genannt Gavi. Der erst 17-jährige Nachwuchsspieler vom FC Barcelona wäre der jüngste Debütant in der spanischen Nationalelf, wenn er gegen Italien denn auch eingesetzt wird. Dabei kommt er in seiner Karriere bislang nur auf fünf Erstligaeinsätze. Eine Torvorlage konnte Gavi dabei geben. Trotzdem sagt Enrique: „Das Alter spielt keine Rolle. Was ich von ihm sehe, gefällt mir, und ich möchte sehen, ob er sich unserer Spielweise anpassen kann.“ Zuversichtlich fügt der Trainer noch an: „Ich habe keine Zweifel, dass er künftig ein wichtiger Spieler sein wird.“

Gavi stammt aus Los Palacios y Villafranca, einem kleinen Dorf in der Provinz Sevilla. Dort wurde Betis Sevilla auf ihn aufmerksam, 2015 holte ihn Barça im Alter von elf Jahren in seine Jugendabteilung. Dort haben sie ihm erst mal das Verlieren beigebracht. „Wir mussten ihn beruhigen, er hat Niederlagen einfach nicht verkraftet“, sagte ein Mitarbeiter von Barças Nachwuchsförderung gegenüber spanischen Medien.

Bei der Ankunft im Trainingslager hat er gleich das Trikot mit der Nummer neun bekommen, obwohl er lieber mit der zehn des Spielmachers aufläuft. Aber diese Rückennummer hat nun Sergi Roberto erhalten, ebenfalls ein Spieler vom FC Barcelona. Enrique kennt den 29-Jährigen noch aus seiner Zeit als Trainer bei den Katalanen, wo Roberto in dieser Saison bislang auf sechs Einsätze in der Liga und zwei in der Champions League gekommen ist.

Damit kommen nun vier Spieler im spanischen Aufgebot aus Barcelona, also dem Klub, der nach dem Ende der Ära Messi gerade eine schwere Krise durchmacht und in dem auch die nun nominierten Nationalspieler keine entscheidenden Pulse setzten konnten. So setzt der 51 Jahre alte Enrique wohl auch auf keinen Stamm Barças. Sein Aufgebot setzt sich aus 23 Spielern aus zwölf Klubs zusammen, sieben davon stammen auch aus ausländischen Vereinen wie Manchester City, Chelsea oder auch Sporting – aber kein einziger trägt das Trikot von Real Madrid.

Konstant ist eigentlich nur die Spielidee von Enrique – ganz im Sinne eines Fußballfests, das er von einer Begegnung zwischen Spanien und Italien erwartet.