Spanien gewinnt Nations League : Rodri und das Glück des Tüchtigen

Die Erschöpfung war Rodri auch nach dem finalen Akt dieser unglaublich langen Saison nicht anzusehen, aber man musste diesem imposanten Fußballer schon glauben, als er nach dem Gewinn der Nations League mit Spanien den Wunsch nach Ruhe zum Ausdruck brachte. Er habe sich während der Verlängerung im Finale gegen Kroatien von Minute zu Minute durchkämpfen müssen und eigentlich den dringenden Wunsch verspürt, vom Feld zu gehen, erzählte er, aber: „Es war eine mentale Schlacht. Das Team brauchte mich, daher konnte ich nicht ausgewechselt werden.“

Rodri ist ein Champion, er will Verantwortung und ist spätestens nach dieser Nacht von Rotterdam der Favorit auf den Titel des besten Fußballers des Jahres 2023. Nach 120 Minuten stand es 0:0, die Spanier gewannen schließlich im Elfmeterschießen, weil ihr Torhüter Unai Simon dort Schüsse von Bruno Petkovic und Lovro Majer abwehren konnte. Sicher getroffen hatte selbstverständlich: Rodrigo, genannt Rodri.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hat bereits mit Manchester City die Meisterschaft in England, den FA-Cup und die Champions League gewonnen. Er wurde mit persönlichen Auszeichnungen überschüttet, schoss das Siegtor im Endspiel der Königsklasse, in der Nations League erhielt er sowohl nach dem Finale wie auch nach dem Halbfinale die Trophäe für den besten Spieler.

Dabei war doch eigentlich alles vorbereitet gewesen für die Krönung eines anderen Giganten: Luka Modric sollte seine faszinierende Karriere im Alter von 37 Jahren nach zweiten und dritten Plätzen bei Weltmeisterschaften endlich mit einem Titel mit der Nationalmannschaft vollenden. Es ist offen, ob er jetzt aus dem Team zurücktritt, oder ob er eine letzte Chance bei der EM im kommenden Jahr suchen wird.

In jedem Fall waren mehr als 30.000 Kroaten im De Kuip von Rotterdam, um Modric und seine Mannschaft zu feiern, am Ende flossen jedoch Tränen. Die Zuschauer hatten kein besonders hochklassiges Spiel gesehen, dafür waren große Fußball-Emotionen freigesetzt worden – bei den Siegern und bei den Verlierern. „Ich weiß nicht, was die Leute über diesen Wettbewerb denken, aber für uns ist er sehr, sehr groß“, sagte Rodri, der die seltene Kunst beherrscht, durch zumeist sehr einfache Pässe eine enorme Dominanz zu erzeugen. Auch noch am Ende einer Saison, in der er 66 Pflichtspiele und weit mehr als 5000 Spielminuten in den Knochen hat. „Es ist verrückt“, sagte er, „ich kann nicht in jedem Spieljahr so viele Spiele machen, niemand kann das. Aber das war eine besondere Saison, gerade jetzt bin ich glücklich mit allem.“

War der Sieg in der Champions League mit Manchester noch irgendwie erwartbar gewesen, erzeugt dieser Titel mit dem Nationalteam eine neue Situation. Für die Spanier kommt dieser Erfolg nämlich zu einem erstaunlichen Zeitpunkt: Eigentlich kämpft die Nationalmannschaft mit Problemen, die in ihrer Dimension bis vor wenigen Tagen kaum kleiner erschienen, als die Schwierigkeiten der deutschen Nationalmannschaft.

Seit 2012 wartete diese große Fußballnation auf einen Titel, die jüngsten Turniere waren alle enttäuschend. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Qatar gegen Marokko entließen sie den Trainer Luis Enrique und beförderten den bereits 61 Jahre alten Fachmann Luis de la Fuente aus dem Nachwuchs auf den Posten des Chefcoaches. Prompt ging ein Qualifikationsspiel für die EM in Schottland verloren. „In letzter Zeit schien alles schlecht zu sein, es hieß, dass wir nicht gut arbeiteten“, sagte der Verteidiger Nacho in Rotterdam, sogar ein abermaliger Trainerwechsel wurde diskutiert. Nach den Tagen von Holland ist jetzt alles anders, erklärte Nacho: „Wir gehen alle sehr gestärkt aus diesem Turnier hervor, glücklich für uns, glückliches Spanien“.

Es lässt sich kontrovers diskutieren, ob die Fußballwelt diesen nun zum dritten Mal ausgetragenen Wettbewerb wirklich braucht, aber die Spanier werden fortan sagen: Ja, im Jahr 2023 hat uns diese Nations League sehr geholfen. Denn es ist anzunehmen, dass die Mannschaft in den beiden engen Spielen gegen Italien im Halbfinale und nun im Endspiel gegen Kroatien erheblich besser reifen konnte als in irgendwelchen Test- und Qualifikationspartien. Sie haben sich durchgebissen, Widerstände überwunden, durch eine Verlängerung gequält. „Wir sind sehr glücklich, auf diese Art und Weise gewonnen zu haben, und das macht es noch süßer. Der Charakter echter Wettkämpfer ist zurück“, sagte de la Fuente, der nun wohl weitermachen darf, auch wenn seine öffentlichen Auftritte niemanden berühren. Aber es reicht ja, wenn das der Mannschaft gelingt, deren Anführer Rodri wohl noch lange zurückdenken wird an diese anstrengende aber doch sehr schöne Saison.