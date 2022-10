Medienvertrag für Frauenliga : Fußball gewinnt

In inflationären Zeiten darf man da schon ein bisschen genauer hinschauen. Aber die 1600 Prozent, um die die Erlöse der Fußball-Bundesliga der Frauen mit dem neuen Medienvertrag steigen, sind real. Oder, um es in absoluten Zahlen zu sagen: Ein Erlös von 5,175 Millionen Euro pro Saison, für vier Jahre von der kommenden Spielzeit an, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch verkündete.

Eine solche Steigerung sagt zwar auch etwas über das (niedrige) Ausgangsniveau, aber viel wichtiger ist in diesem Fall, was es über die Fantasie sagt, die aktuell in dieser Medienware steckt – und die vor allem den Auftritten des Nationalteams bei der EM im vergangenen Sommer geschuldet ist.