Französischer Fußballverband : Der Sonnenkönig wankt

Mehr als ein Jahrzehnt hat der Bretone Noël Le Graët wie ein Sonnenkönig im Reich des französischen Fußballverbands FFF geherrscht. Doch jetzt wankt seine Macht. Bei einer Dringlichkeitssitzung des Exekutivkomitees des Verbandes am Mittwochabend ist Le Graëts vorübergehender Rückzug beschlossen worden.

Der 81 Jahre alte Menhir des französischen Fußballs soll feuchte Augen am Ende der Sitzung gehabt haben, meldete die Sportzeitung „L’Équipe“. Von den 13 Mitgliedern des Exekutivkomitees hat sich allerdings nur eines für einen Rücktritt ausgesprochen. Eine formelle Entlassung ist die Entscheidung (noch) nicht. Le Graët werden despektierliche Äußerungen über Fußballstar Zinédine Zidane, mangelnde Kommunikation bei der Verlängerung des Vertrages von Nationaltrainer Didier Deschamps bis 2026 sowie der Verdacht sexueller Belästigung zur Last gelegt.

Wobei letzterer Vorwurf erst Aufmerksamkeit erhielt, nachdem Le Graët sich mit Fußballkönig Zidane angelegt hatte. Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra hat die Aufregung genutzt, um einen Generationenwechsel an der Spitze des Fußballverbandes einzufordern und eine Untersuchung der Belästigungsvorwürfe angeordnet. Seither wagen sich immer mehr Frauen aus der Deckung, um die Macho-Attitüde des Bretonen anzuprangern.

Kein Interesse an Zidane

Den Aufruhr hat der Bretone mit dem losen Mundwerk selbst herbeigeführt. In einem Radiointerview sagte er, kein Interesse an Zidane als möglichem Nachfolger von Deschamps gehabt zu haben. Er hätte keinen Kontakt mit Zidane, der seit seinem Abschied bei Real Madrid im Sommer 2021 ohne Job ist: „Ich wäre nicht einmal ans Telefon gegangen. Was hätte ich ihm schon sagen sollen? Hallo Monsieur, keine Sorge, such’ dir einen anderen Verein. Ich habe mich gerade mit Didier auf einen Vertrag geeinigt.“

An Spekulationen über Zidanes Zukunft als brasilianischem Nationalcoach wollte er sich nicht beteiligen. „Ich habe mich nie mit ihm getroffen, und wir haben nie darüber nachgedacht, uns von Didier zu trennen“, sagte Le Graët. In abfälliger Wortwahl fügte er hinzu, es sei ihm scheißegal („rien à secouer“), was Zidane künftig mache.

Besonders empört zeigte sich Superstar Kilian Mbappé: „Zidane ist Frankreich, wir gehen nicht so respektlos mit dieser Legende um“, twitterte er. Der 24 Jahre alte Nationalkicker hat kein ungestörtes Verhältnis zu Le Graët. Nach seinem verschossenen Elfmeter im EM-Achtelfinale 2021 dachte Mbappé an einen Rückzug aus der Nationalmannschaft, nachdem ihn der Verband nicht gegen rassistische Angriffe in Schutz genommen hatte. Le Graët stellte es so dar, als sei Mbappé nur beleidigt wegen seines Fehlschusses. „Ich habe ihm erklärt, dass es um Rassismus und nicht um den Elfmeter ging. Aber er war der Meinung, dass es keinen Rassismus gegeben hatte“, twitterte Mbappé damals.

Me-Too-Debatte um „Miss Auvergne“

Die Me-Too-Debatte zu Le Graët wiederum geht auf die frühere Schönheitskönigin („Miss Auvergne“) Sonia Souid zurück, die inzwischen eine erfolgreiche Agentin im Frauenfußball ist. In einem Interview in der Dienstagsausgabe der Zeitung „L’Équipe“ brach die 37 Jahre alte Frau das Schweigen. „Es muss eine Frau geben, die zuerst spricht“, sagte sie. Für Le Graët habe sie nur „aus Titten und einem Arsch“ bestanden, dabei hatte sie die künftige Trainerin der Frauennationalmannschaft Corinne Diacre entdeckt und deren Karriere begleitet. Souid berichtete, dass sie im September 2014 von Le Graët in seine Wohnung eingeladen wurde, um über Frauenfußball zu sprechen. „Als ich ankomme, begrüßt er mich mit Champagner. Ich bin ziemlich überrascht, aber ich bleibe stoisch und warte“, schilderte sie. Die Generalsekretärin des FFF für die Entwicklung des Frauenfußballs, Brigitte Henriques, sollte eigentlich auch kommen, erscheint aber nicht.

Le Graët habe Souid klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er ihre Ideen für den Frauenfußball unterstützen würde, „wenn wir uns näher kommen“. Die Annäherungsversuche habe sie als „gewaltigen Schlag ins Gesicht“ empfunden. „Ich war von meinem Präsidenten enttäuscht. Für mich muss ein Präsident ein Vorbild sein. Und das war er nicht.“ Le Graët soll ihr bis 2017 ständig Einladungen für Abendessen geschickt haben, die SMS-Nachrichten werden jetzt überprüft. Am Donnerstag haben sich zwei weitere Frauen gemeldet, denen Le Graët Avancen gemacht haben soll. Schon zuvor berichtete die Zeitschrift „So Foot“ über sexuelle Belästigung und interne Missstände im französischen Fußballverband.

Souid stand auch in einem anderen Fall in der Medienaufmerksamkeit. Sie ist die Agentin der Spielerin Kheira Hamraoui von Paris Saint-Germain, die Ende 2021 von bewaffneten Männern angegriffen wurde und eine Zeit lang verdächtigt wurde, diesen Angriff inszeniert zu haben – unbegründete Anschuldigungen, von denen sich die Spielerin bis heute schwer tut, sie loszuwerden und als Opfer anerkannt zu werden. Le Graët hat sich nicht schützend vor die Spielerin gestellt. Auf die Frage, ob Le Graët nicht zurücktreten sollte, antwortete Regierungssprecher Olivier Véran: „Der französische Fußballverband verdient einen Präsidenten auf der Höhe der Zeit.“